人民网北京6月14日电 （记者罗知之）据中国银保监会官网消息，近期，银保监会监测到有不法网站假冒银保监会等金融监管部门，发布带有“银保监会认证”“中国银保监会”等不实信息内容，并以“官方回款”“清退回款”等名义实施诈骗。银保监会提示，金融消费者要提高警惕，增强风险防范意识和识别能力，如发现此类涉嫌诈骗犯罪线索，应立即向公安机关等有关部门报案或反映。

银保监会提醒，银保监会及其派出机构从未设立或授权设立任何“官方回款”“清退回款”等渠道。银保监会根据国务院授权履行行政管理职能，依法依规对全国银行业保险业实行统一监督管理,维护银行业保险业合法、稳健运行。各银保监局作为银保监会的派出机构，在银保监会的授权范围内履行监管职能。保护金融消费者合法权益是金融监管机构职责，银保监会及其派出机构不会向消费者收取任何名目费用。若有以“中国银保监会”“银保监会认证”等名义，或自称银保监会、某银保监局的工作人员联系消费者，假借监管权威要求转账、汇款、交费等行为，消费者要保持高度警惕，第一时间向公安机关报案，也可向银保监会或当地银保监局反映，银保监会及各银保监局联系电话可通过官网www.cbirc.gov.cn查询，相关情况也可通过拨打12378热线反映。

值得注意的是，不法分子常常以“官方回款”“清退回款”名义欺骗群众，编造“成功案例”，利用消费者急于回款、挽回损失等心理，以达到骗取资金的最终目的，消费者要谨防“回款”类诈骗侵害。类似的诈骗手法有针对P2P网贷机构出借人的“回款”诈骗、“官方回款”诈骗以及“虚假投资理财”“虚假网络贷款”“解债上岸”“代理退保”“白条代偿”“银行直存”等，均是利用消费者急于解困、急于挽回损失等心理特点，侵害消费者信息安全、财产安全，造成消费者财产损失。

事实上，银保监会多次发布过有关风险提示，提醒消费者要提高个人信息保护意识，警惕被不法分子套取银行卡密码、短信验证码、身份信息等个人敏感信息；小心不明身份人员提出的转账、收费、充值要求，防范连环诈骗套路；对不明来源的“小道消息”“内部消息”以及网站信息、微信群信息等网络平台传播的非官方发布信息，要提高防范意识和识别能力，避免误入骗局，受到“回款”类等各种诈骗手段的侵害。

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