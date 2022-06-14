原标题：京东携手BOE（京东方）全面开启“双京赋能计划” 强强联合助力产业创新增长

6月13日，京东与BOE（京东方）正式宣布开启“双京赋能计划”。双方基于各自技术和市场核心优势将围绕C2M（Customer-to-Manufacturer）业务开展深度合作，并联合建立“技术创新研究院”，当天BOE技术品牌自营旗舰店也入驻京东并正式上线。通过三大层面立体化合作，京东携手BOE(京东方)开启“双京赋能计划”，全面打通前沿技术通往消费市场的道路，这不仅是物联技术端与消费市场端龙头企业之间一次前所未有的双向赋能，双方的强强联手更是对产业链上下游企业及合作伙伴的全面赋能，也将以数字经济时代的全新商业模式助力消费市场全面回暖和产业创新高价值增长。

BOE（京东方）总裁高文宝表示，当前市场趋势日异月殊，动态把握终端需求，需产业端企业拥有前置化的技术研发和应用创新思路，转化落地的同时配合供应链的资源保障，互为激发全新消费增长极。BOE（京东方）在显示物联网领域具备技术储备、产品开发和产能规模优势，京东是以供应链为基础的技术与服务企业，拥有规模庞大的消费群体和领先的供应链与数字技术应用能力，此次双方强强联合，打通洞察、研发、上市、反馈的全流程，产品走入千家万户的同时，深化了消费者对尖端技术内涵的认知度，让消费者有了快速购买到最优质产品渠道的同时，赋予全行业伙伴更大的市场机遇，创造更高维度的商业价值。

京东集团高级副总裁、3C家电事业群总裁姚彦中表示，BOE（京东方）多年来一直坚持用领先科技为用户和消费者带来创新改变，这与京东理念高度契合。早在2017年双方就联合打造了首款ADS平面电竞显示产品，去年双方更联合中国光学光电子行业协会共同发布了显示器件行业“S+”品质标准，为此次“双京赋能计划”奠定了坚实基础。下一步，双方将发挥各自“专业”资源和优势，联合打造覆盖全产业链的融合创新生态，加速专业技术研发、产品孵化和应用落地，让供给端更加精准匹配和满足消费需求，极大推动有责任的供应链协同创新和专业价值升维。

基于“双京赋能计划”，双方将在C2M业务合作、共建“技术创新研究院”，及BOE技术品牌旗舰店三大层面开展深度合作。

数字经济趋势下，产业协作模式正在发生深刻变化，以消费者需求驱动技术研发和产业转化的全新模式已经成熟。此次战略合作，双方以市场需求和用户体验为核心，依托各自资源优势，全面打通“市场洞察—用户研究—产品研发—销售转化—创意营销—用户反馈”全产业链路，以消费端洞察驱动产业端研发智造，针对消费群体差异化需求进行显示产品的定制化开发，并通过京东这一消费者信赖的资源渠道进行市场转化，将大幅提升产业资源运转效率，实现市场效应最大化，开启数字经济时代的全新产业模式。

为全面支撑C2M模式，深刻洞察用户需求和市场反馈，打通技术端和需求端各资源要素，双方将共同建设技术创新研究院，基于京东供应链和数字化服务能力和BOE（京东方）行业引领性的技术研发能力，融合双方各自领域的优势，为消费者提供更优质的显示智能终端产品和服务，全面开拓多元化细分应用市场，实现供应链协作和商业价值的共创共赢。BOE（京东方）将开放专业研发人员和尖端技术设备等优势资源，提供权威专业的技术测试及标准规范，与京东共同开展消费者体验研究和消费市场需求洞察，为商业决策提供精准化的方向指引。这也是双方继显示产品联合开发、行业标准制定领域合作后，向消费群体延展技术合作的又一大重大举措。

在京东618即将迎来高潮期之际，BOE技术品牌旗舰店也正式入驻京东。有别于一般电商店铺，这是BOE（京东方）携手京东打造的线上沉浸式技术体验馆，以极具科技感的场景化展示形式全面升级用户体验。该品牌旗舰店集中展示了行业先进、尖端的前沿显示技术，以及由ADS Pro、f-OLED、α-MLED这三大技术品牌赋能的各大消费品牌极具代表性的智能终端产品，打造了行业专业的科技溯源窗口。BOE技术品牌旗舰店作为BOE（京东方）“技术+品牌”双价值驱动模式的形象展示窗口，将大大提升消费者辨识和认知前沿技术的能力，极大缩短技术产品走向市场的产业路径，以直接、高效的商业模式赋能合作品牌，为产业链合作伙伴打造全方位的资源赋能平台和全新的联合“破圈”品牌营销阵地。

当前数字技术驱动下，消费者个性化、定制化、场景化的需求不断涌现，产业端与消费端互动不断增强，商业模式创新正在加速推动数字经济与实体经济融合发展，为产业和市场发展释放巨大的叠加倍增效应。此次京东和BOE（京东方）的“双京赋能计划”，将加速推动全产业的数字化转型进程和商业模式创新，以产业端和消费端的先锋力量，为中国经济增长打造强劲的“数字引擎”。

(责编：董童、李源)