人民网记者 许维娜

“您要看的这个房子是我们‘清语’新风格，家具家电齐全还配了智能家居。”上海租房管家周伟在解答一位来电租客疑问的间隙，匆忙喝口水润了润喉。在6月1日这天，周伟被9位租客预约了带看房源，他也乐享这份久违的忙碌。

就眼下的状况，房产中介可谓最先体会到楼市的冷暖。6月1日在上海迎来复工复产后，中介们便感知到租赁市场的热度正在慢慢上升，不少优质房源频频出现多位租客争抢的情况，甚至还出现了房东要专门“面试”租客的一幕。

毕业季临近，大量的租赁需求让房产中介们忙碌了起来。那么，真实情况究竟如何？房产中介忙碌的身影是否可以透视出上海租赁市场的活力？记者就此现象进行了采访。

“部分‘适租’房源供不应求”

自上海复产复工以来，虹桥一家中介的房产经纪人唐家富和他的同事们，从早晨8点忙到晚上10点才下班。“最近总共带看了10组客户，签约6单，2单定金明天签约，成交率80%，现在基本上当天看房当天定下来，还有部分房源好几个经纪人抢着签约呢。”唐家富说。

上海的多位租房管家也表示，本月开始，客源量就开始出现激增，租客致电量、预约看房量、线上咨询量大幅提升，同时有委托意向的房东也多了起来，租住市场又忙碌起来了。

作为刚出校门的毕业大学生，租房是真正踏入社会的第一步。“我和同学相中一套两居室房，但我新公司在比较核心的地段，属于学区房区域，这导致需要和陪读家庭竞争。”即将本科毕业的刘婷婷略带遗憾地告诉记者。

“事实证明，好房不等人，最近租房真的要下手快。”刘婷婷告诉记者，一方面是优质房源供不应求成交量。另一方面，以为部分房租会下降一些，但房租没有下降反而上涨。

来自我爱我家研究院方面的数据，似乎更能印证6月至今租赁市场成交热度的提升，2022年6月1日-12日上海住房租赁交易总量同比增长35.5%。从日度交易量来看，近段时间以来，上海住房租赁市场交易量快速增长，日度交易量基本超过3月“小阳春”时期的日度水平。

“随着从租客、业主端到平台端活跃度的提升，部分‘适租’房源供不应求，租住市场有望逐步回到2、3月份的良好状态，尽快恢复正常生产生活秩序。”上海某中介张先生说。

“短期租金变化不大”

复工复产叠加毕业季，当下无疑是检验市场成色的重要时刻。作为一项重要的生活支出，租金的高低影响着新市民的生活幸福感、获得感。而能否保持租金平稳彰显的是城市综合管理水平和城市温度。

陈晓伟是上海体育场附近一家房产中介的门店经理，他告诉记者，由于地处核心区，这里的租金相对较高。他表示，复工后返工人员租赁需求增加，以及高校大学生毕业季都带动了上海住房租赁市场的活跃。

“季节旺季，供不应求，上涨也没办法。不过没有网传的20%那么多，基本上在10%左右，传统旺季还算合理。”陈晓伟说，不过，上海郊区租房价格浮动不大，还是很方便的。

记者调查发现，虽然租房成交量在高位运行，上海区域租赁市场交易量波动较大，但租金价格却相对平稳。6月1日-12日我爱我家上海区域的整租交易中，整租平米租金同比上涨2.0%。

克而瑞租售数据显示，黄埔、静安、徐汇、闵行等白领租住群体聚居地涨幅明显，而青浦、松江、奉贤等区则出现了不同程度的下降。

克而瑞租售数据。受访方供图

记者进一步梳理后发现，结合克而瑞租售数据，相比于往年春夏季租金上涨幅度来看，今年的涨幅并不算“明显”。而从网友的实际讨论中，同样不难发现，有涨有跌、整体平均才是当下市场最真实的状态。

上海交大住房与城乡建设研究中心主任陈杰在接受记者采访时表示，近期，上海确实租房交易量很大，但租金变动并不大，“租金要看同比不能看环比，环比是相对上个月而言，肯定是有涨幅的，同比相对去年同期而言涨幅很小。”

上海中原地产首席分析师卢文曦表示，近期，随着复工复产，上海租赁市场回暖，由远郊向市区有序恢复，“在租金上，部分房东与3月相比，涨价了2%-5%，这是个别房东的举动，但是否会影响其他挂牌房源价格同步上行，而市场又会否认同这个涨价行为，还需观察。”

“租赁市场或将回归常规交易量”

“我一直很关注楼市动态。虽然3月市场受疫情影响，但像我这样的房子空了两三个月，我肯定第一时间租出去的。不过联系我的人也很多，最后我租给了刚毕业的两个女孩。”上海徐汇区一房东万女士告诉记者，下手一定要快，最近租房的人真的不少。

“好在，上周有个中介朋友给我很快租掉了。这两天频繁接到电话问我房子租出去了没，一看手机信息，最近上海房租很火了。”万女士说，热度不知道是否会持续，但最近肯定是迎来了一拨租房小高峰。

“相比春节后租房热潮持续，毕业季的需求量相对有限，可能一到两个月，租赁市场或许就会回归常规交易量。”卢文曦说。

与个人房源租金波动上浮不同，长租机构平台类租金波动较为平稳。据自如研究院数据显示，全国重点10城长租市场租金情况在3月、4月整体平稳，租金月环比波动幅度均在2％以内。同时，同比来看，今年全国10城租金水平均有下降，其中4月同比下降幅度近3％。

结合具体城市表现，上海长租市场则呈现微幅波动态势，月均环比波动幅度不足0．5％；北京长租市场近3个月以来，租金水平以每月环比1％的幅度缓步下降。

据纬房指数大数据监测，2022年5月，反映全国22个重点城市住房租金综合变动的纬房租金核心指数显示，重点城市住房租金环比上升0.55%。随着租房市场旺季的到来，重点城市止跌回升。

对此，中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组组长邹琳华表示，因为疫情封控政策的不一致，导致以前居住在较远地区的通勤族，被迫放弃低价租房，选择就近租房，从而产生租房市场回暖的特殊现象。

综合多方数据及市场观察结果可以看出，受疫情影响，一季度以来，租赁市场整体出现了较为明显的波动，个人房源与机构房源的租金水平也呈现出不同的涨跌趋势。

对此，陈杰建议，政府应对租房交易量和租金波动保持关注。首先，是要多发布租房市场真实的整体全面信息，消除信息不对称，让租客不要因为信息不对称被敲诈接受高租金。

其次，要加快保障性租赁住房的存量盘活和增量上市，尤其市场最为短缺的那些房源，扮演定海神针、稳压器、压舱石的作用，引导市场预期改变。

三是引导租赁企业提供短租房，提供一些鼓励和奖补政策，从根子上化解短期市场供需失衡，就会稳定市场、消除过度波动。

城市复苏，烟火气正在回归。“但凡是出来看房的，都是真正想租房的，所以基本带看个两三次，或者甚至只看图，当天就能成交。我们后台的数据也能看出来，预计本月内成交的客户有近六成。”陈晓伟说，这让他们对市场开始有了信心。（文中周伟、唐家富、刘婷婷、陈晓伟均为化名）

(责编：鲁婧、吕骞)