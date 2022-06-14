人民网记者 夏晓伦

换上运动服装，打开直播平台，伴随动感音乐，与网友一起在线运动；打开麦克风，选择喜欢的歌曲，跟着伴奏，与网友一起在线唱歌……近几年来，以在线经济为核心的新经济模式快速发展，在老百姓的生产生活中发挥了重要作用，迸发出新的活力。

近日，上海杨浦区印发通知，重点支持在线新经济产业集聚，鼓励在线新经济企业蓬勃发展，支持在线新经济企业创新项目落地；北京则发布相关实施方案，支持平台企业推广包括在线健身在内的数字经济新模式，拓展“互联网+”消费场景。

有专家表示，在线经济的发展，使得传统经济发展趋于在线化、智能化，将促进以互联网和人工智能交互的新业态、新模式快速发展，从而进一步推动传统产业转型升级和国内消费市场扩大。

以KTV行业为例，近几年来，严重依赖线下消费的传统KTV行业面临挑战。而作为后起之秀的“迷你KTV”，也面临着需求不足、网点过剩、投放地段租金高、运维成本高等问题。

如今，用户线下娱乐需求无法得到满足，集中转化为线上娱乐。在线K歌、游戏、短视频等均出现大幅增长，直接带来了以音乐、视频、游戏为代表的线上娱乐消费市场的上涨。

在此背景下，传统KTV行业被不断挤压，在线K歌继续享受居家经济、直播经济的发展红利，一跃成为老百姓重要的社交新潮流之一。据艾媒咨询数据显示，2022年中国在线K歌用户规模约为5.7亿人，渗透率超过51.1%。

近日，喜欢唱歌的周女士就从网上购买了一台掌上K歌麦克风，并经常约朋友一起唱歌，她告诉记者：“平时大家的工作很忙，经常也没时间去KTV。现在很多朋友都买了自带音响的K歌麦克风，在家就能KTV，效果很不错。”

“近几年，在线经济迎来了全面爆发，‘线上+’场景进一步多元化，并逐渐打通娱乐、办公、医疗、教育等多个领域。拿‘在线K歌’来讲，这是疫情下产生的现象级娱乐场景，这种新型的掌上KTV成为人们重要的居家消遣方式。”魅鸟科技创始人张卫星告诉记者，自2020年起就迎来持续性的爆发增长。

对此，上述专家表示，在线K歌具有较强的沉浸感体验，多元的玩法也迎合了不同用户群体的个性化需求，相关软硬件市场迎来发展机遇，并受到越来越多消费者的青睐。

“实际上，在现实中，喜欢唱歌的人是不在少数，这一点跟消费水平关系不大。于是就出现了这样的一个矛盾：喜欢唱歌的人很多，但是去KTV等固定场所的行动成本却越来越高。”张卫星分析称。

据艾媒咨询发布的《2021年中国在线K歌行业发展专题研究报告》（下称《报告》）指出，与音视频类项目相比，在线K歌具有更强的沉浸感体验，自主和多元的玩法也迎合了不同用户群体的个性化需求，目前已成为在线泛娱乐领域的主要项目之一。

对此，张卫星表示：“随着消费者理念的变化，他们对于物质之外的品质生活追求愈发突显，人们更加期待享受生活，尝试新鲜事物，为个人兴趣和爱好买单。同时，中国消费者也更加青睐国货品牌。我们也正是在这种转变下不断投入创新，提升掌上K歌的体验。”

上述专家还表示，随着新一代信息技术的加快发展，一、二、三产业加速“触网登云”，在线经济将进一步发挥数字经济蓄水池作用，释放新动能、开拓新蓝海，推动经济社会高质量发展。

(责编：鲁婧、吕骞)