6月13日美股三大指数大幅收跌。来源：Wind客户端

人民网北京6月14日电 （黄盛）当地时间6月13日，美股三大指数大幅收跌——截至收盘，纳斯达克指数跌4.68%，创2020年10月以来收盘新低；标普500指数跌3.88%，较1月份高点跌超21%；道琼斯工业指数跌2.79%，盘中一度跌超1000点。多位业内人士对此表示，由于市场对经济衰退的担忧加剧、通胀飙升，美股市场或将持续疲软。

与此同时，美国国债收益率也在当地时间6月13日大幅上涨。10年期美国国债收益率从两周之前的2.75%上涨至3.37%，5年期美债收益率（3.49%）则与10年期美债形成倒挂。国债收益率的倒挂意味着经济增长将受到高利率的抑制，或者经济的长期增长潜力难以支撑目前的高利率。

事实上，随着通胀的加剧，美股持续疲软已成不争事实。Wind客户端显示，自2022年年初至今，道琼斯工业指数下跌16.02%、纳斯达克指数下跌30.91%、标普500指数下跌21.33%。

2022年初至今，标普500指数总体呈现下跌趋势。来源：Wind客户端

财信研究院副院长伍超明在接受人民网财经采访时表示，美国出现“股债双杀”的市场现状，直接原因是通货膨胀水平创40年新高且居高不下，5月CPI达到8.6%，比肩上世纪70年代和80年代水平。深层次原因是经济结构的失衡，经济脱实向虚再平衡调整的结果。

据悉，当地时间6月10日，美国劳工部公布的数据显示，今年5月美国消费者价格指数同比大涨8.6%，高于3月（8.5%）以及4月（8.3%）的通胀数字，为1981年12月以来的最大涨幅。其中，食品、能源和住房成本的大幅走高推动了数据的上涨。通胀率的高涨，也给市场带来美国经济衰退的担忧。

东方金诚研究发展部王青向人民网财经表示，5月美国CPI同比再创近四十余年新高。有市场预期，6月美联储有可能加息75个基点，超出此前50个基点的普遍估计。受此影响，近两个交易日美债收益率大幅上冲。此外，关于6月美联储加息提速的预期也在市场发酵，带动美股大跌、美元大涨。

摩根士丹利CEO戈尔曼（James Gorman）在日前的一场金融会议上表示，美国经济陷入衰退的风险约为50%。他说：“这种通胀并非暂时性的，美联储或将比预期更快的速度行动，存在经济衰退风险，我以前认为是30％左右。现在可能更像是50％。”

也正因此，抑制通货膨胀成为美联储年内的首要任务。虽然此前美联储已经于3月16日和5月4日两次分别加息25BP和50BP，但通胀并没有“见顶”，当下市场对美联储加息的预期较强。

伍超明表示，市场预期年内美联储将大幅并快速加息，如利率期货显示美联储将在6月和7月均加息75BP，均超此前加息50BP的预期，由此导致了美国股市杀估值和债市利率大幅上升。如果全球地缘政治紧张局势和疫情影响持续存在，将导致能源和食品价格居高不下，美国通胀压力也将处于高位，美联储加息预期难以消退，将持续影响美国股票和债券市场。

有美国分析机构表示，在美联储势将继续加息以抗击通胀之际，消费者信心低迷成为美国股市和经济面临的一道关键风险。该机构认为，信心下降不仅从需求角度对经济和市场构成风险，而且在通胀数字增长的背景下，还将使美联储继续停留在抗击通胀的路上。

伍超明认为，无论是2008年次贷危机还是此轮新冠肺炎疫情的应对，美联储均采取了量化宽松措施，导致美联储资产负债表从2007年末的0.85万亿美元跃升至最近的8.88万亿美元，增幅达10余倍。但实体经济层面，同期名义GDP规模仅从14.5万亿美元提高到约23万亿美元，增幅不到1倍；反映技术进步的全要素生产率年均增速为0.4%，而这一数据在1990-2007年为0.8%。大量超发资金脱实向虚，导致纳斯达克指数从2008年低点到近期高点涨幅达近13倍，居民股票和投资基金份额占比从23.8%提高到2021年的37.4%。

“实体经济结构没有调整到位，也预示着后续修复过程中的风险，虚实背离程度越大，调整也更剧烈和持久。”伍超明说。

“历史数据显示，在1965年以来的11次加息周期中，只有3次经济没有陷入负增长。”王青表示，随着美联储加息持续给经济降温，未来一段时间美国出现短期经济衰退的可能性将上升，届时伴随美国通胀实质性回落，美联储或将重新考虑其政策立场。

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