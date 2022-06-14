本报记者 沈靖然

邓子云是西南林业大学机械与交通学院的应届毕业生，7月即将入职一家机械制造企业。谈到自己的求学求职经历，他心怀感激。

3年前，邓子云家中突生变故，母亲病重让原本不算殷实的家庭几乎掏空了积蓄，也让他和弟弟二人的求学前景蒙上了阴影。了解情况后，邓子云家所在的曲靖市沾益区白水镇民政所第一时间入户核实，为他家申请到低保，标准为每人每月398元，并在两个月后为其申请到2000元临时救助金。

“无论如何，要保障两个孩子读完大学。”白水镇民政所负责人蒋慧宬说。2020年，邓子云的弟弟邓子金同样考取了西南林业大学。除了指导他们成功申请到助学贷款，当地民政部门还为他们家发放了4000元就学专项资金。受益的还有镇上其他45名就学困难学生，合计救助资金10万余元。

有了民政部门帮扶举措兜底保障，兄弟二人的求学之路少了后顾之忧。靠着低保补助和在学校里勤工俭学，哥哥邓子云顺利修完了大学课程，迎来了他的毕业季，随之而来的是就业问题。

找到心仪的工作并不容易，专业能力和实习经历，二者缺一不可。为了让低保家庭的孩子能够丰富实习经历、提升工作能力，除了积极联系专业对口企业提供实习岗位，白水镇的各个社区和村委会还专门设立了假期实习岗，让这些学生能够在基层一线跟着经验丰富的基层干部锻炼，并给予每日50元的实习补贴。

“专业实习提升的是专业技能、实操能力，而在社区能学到的更多是细致做事的本领和为他人服务的热心。”邓子云说。2021年暑假，邓子云成功申请到他家所在泉关社区的实习岗，他的带教老师是社区党支部副书记刘桂华。

完成100多户社区居民的房产登记工作，这是邓子云的第一项任务。通过手机录入房产证数据，按要求拍下房屋及屋主照片，这些程序看上去简单，但每项步骤都容不得出错。“一定把事情做细，你的一个马虎失误，增加的可能是老百姓多跑一次的麻烦。”刘桂华告诉邓子云。

连续一个月，邓子云跟着老师入户登记房产的同时，也在和老百姓交谈聊天中，慢慢学会了认真了解他们的诉求，有的放矢协调解决问题。“大家都把你当自己人，觉得你是在为他们办实事，这种信任特别珍贵。了解社情民意，是靠一步一个脚印走出来的。”邓子云说。

有了这次实习经历，邓子云拿定主意：工作应当能发挥所学所长，以后要为社会做些有意义的事。

“社区共有29户低保户，有3家的孩子今年考高中，2家孩子读大专明年毕业，还有就是今年毕业的邓子云和两年后毕业的邓子金了。”谈起社区内低保户家里还在念书的孩子们，泉关社区党支部书记龙辉如数家珍，“对于他们的求学就业问题，我们一直保持关注，想方设法提供帮助。”

每逢校园招聘季，各类招聘信息都让毕业生们目不暇接。这时候，有效的信息筛选成为事半功倍的关键。白水镇下属的13个村委会和社区都相应地配有1个就业信息员，建立了相应的13个就业信息群。实时更新的就业信息经筛选后发送至群聊，还配有简洁清晰的文字说明，也有不少意向人员在里面求助信息员，咨询就业问题。

“针对各自片区内的高校应届毕业生，除了发在群里的招聘信息，就业信息员还会根据他们不同的专业单独推荐适合的就业岗位，也在日常的聊天中了解他们的就业意向，精准推送的同时能够答疑解惑。”龙辉介绍。

在社区和学校辅导员的共同帮助下，邓子云顺利拿到了3家企业的工作机会，并最终选择了专业对口、离家较近、自己也比较喜欢的机械工程师岗位。尽管起步阶段工资不算高，但企业为其提供了完备的培养规划，他更看重未来个人职业发展上的成长性。

“公司到家坐高铁就17分钟，方便我照顾妈妈。”对于未来，邓子云也有自己的期待，“在我求学就业过程中，党和政府给了我那么多帮助，我不能辜负这份关怀。我想从基层慢慢干起，在工作岗位上不断锤炼自己的技能，为国家机械制造业发展贡献自己的力量。”

《 人民日报 》（ 2022年06月14日 13 版）

(责编：李源、董童)