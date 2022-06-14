我的办公桌上，总是贴着几张便利签，上面列着近期的工作计划：走访低保户、整理就业信息、协办民政事务……基层工作千头万绪，作为云南省曲靖市沾益区泉关社区的团支部书记、民政及就业信息员，我提醒自己，工作要细之又细。

这阵子，我往邓子云家跑得很频繁，了解这个低保家庭的最新需求，为他们代办相关手续。前不久，在社区协调下，子云的父亲邓聪礼在家门口找到了一个公益性岗位，增加收入的同时，也方便照顾他生病的妻子。

我们帮子云把家里照顾好，也让他能够安心找工作。每次走访完邓子云家，我都会给他回个电话，告诉他家里最新情况，让他一切放心。

看到子云，就想到当年的自己。4年前我大学毕业，也曾经历求职季。我家里条件也不好，是靠着国家助学贷款读完的大学，找工作时，不论是社区干部还是学校老师，都给了我很多帮助。我特别能体会在这个时间节点，应届毕业生格外需要一个人，为他们提供意见建议。

作为社区的就业信息员，我每每看到觉得合适的岗位，都会第一时间推送给邓子云。我也会在日常沟通交流中，了解他关于找工作的想法。

起初子云对就业去向犹豫不定，尤其是看到身边同学去考公务员和事业单位的很多，也想试一下。我对他说，每个岗位都有不同的价值，可以想想自己真正喜欢做什么，以及今后理想的工作状态是什么。

考虑再三，子云坦言还是比较喜欢做机械工程师。他说大一实训拆装汽车发动机，看到无数个零件最终组装成一个完整的系统，这种机械的力量让他特别着迷，从那个时候开始他就爱上了机械。我给他打气，要跟随自己的内心，在喜欢的领域里深耕下去。

前段时间，邓子云被曲靖当地一家机械制造企业录用。签订三方协议后，他第一时间拍照发给我。企业章、学校章、学院章，看着三方协议上红彤彤的三个章印，我很高兴，把喜讯转发到社区工作群。我们都为子云感到高兴。

最近，我和镇里的干部一起，联系专业老师，筹划着为片区里正在念书的高校学生开展职业规划教育。特别是这些困难家庭的孩子，帮助他们找到努力的方向，做好全程就业指导，这是我们未来要做的工作。

（本报记者沈靖然采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年06月14日 13 版）

(责编：李源、董童)