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就业帮扶  重在精准（民生观）

赵  政
2022年06月14日08:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　就业是民生之本。对低保家庭高校毕业生进行就业帮扶，一方面能帮助他们找到心仪工作，另一方面也能为低保家庭的生活改善提供支撑。

　　把帮扶措施落到实处，重在精准。精准帮扶能够根据每一个毕业生的具体情况因人施策，提升就业的成功率和稳定性。

　　如何做到精准？首先要摸清就业需求。不同毕业生的家庭状况、发展目标、工作能力各不相同，对岗位需求必定因人而异。这就需要提前进行细致的调查研究，户户走到，做到心中有数。通过建立重点人群就业台账，明确重点关注对象，对有一技之长的毕业生加强引导，帮助他们建立清晰的就业目标。

　　在此基础上，要积极跟进。了解就业需求是前提，目的是及时把相关就业信息精准传递到帮扶对象手中。可以尝试利用互联网、大数据等技术手段，建立包含低保家庭毕业生技能状况、就业需求和工作岗位的数据库，精准匹配、快速定位、提升效率，帮他们尽快找到合适工作。

　　“有工作”不代表帮扶结束，“能就业”不代表任务完成，帮扶过后不能掉头就走。就业帮扶也要“扶上马、送一程”，通过强化机制、动态监测，对帮扶对象在就业后遇到的问题要持续跟踪、妥善处理。

　　精准识别、精准施策、精准追踪，只要处处精细、事事准确，就一定能确保各项措施落实落细，让困难高校毕业生实现更高质量就业，更好托举起低保家庭的幸福生活。

　　《 人民日报 》（ 2022年06月14日 13 版）

(责编：李源、董童)

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