江西着力援企稳岗保用工
2022年06月14日08:04 | 来源：人民网－人民日报
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本报南昌6月13日电 （记者周欢）近日，记者从江西省人社厅获悉：为支持市场主体稳岗拓岗，今年前5个月，江西已向5.23万户企业发放稳岗返还资金5.17亿元，惠及职工144.5万人，预计全年将发放稳岗返还资金约7亿元。
据介绍，江西加大企业纾困稳岗力度。前5个月，全省延续阶段性降低失业、工伤保险费率政策，为企业减负约10.2亿元，预计全年可为企业减负24亿元以上。今年以来，江西着力援企稳岗保用工，千方百计稳就业。截至5月底，江西省城镇新增就业21.79万人，完成全年计划的54.47%；新增转移农村劳动力31.34万人，完成全年计划的65.29%；171.5万脱贫劳动力中已实现务工就业137.5万人，完成国家下达的全年130.9万就业任务。
《 人民日报 》（ 2022年06月14日 13 版）
(责编：李源、董童)
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