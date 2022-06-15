本报记者 何 勇 申智林

6月中旬，天气放晴，湖南安乡县三岔河镇南堤拐村村民吴红奎来到自家水田边，抻开了拇指和食指，对着一兜禾苗细细比画，“已经一筷子多深，分蘖也不错！长势好，劲头足，后面日子雨水顺的话，丰收肯定有希望！”

种了七八亩水稻，可算起来，吴红奎今年还没下过田。那，绿油油的禾苗从哪来？

“全靠隔壁六合垸村的常德市昌源农作物种植专业合作社，犁田、育秧加插秧都交给他们，没费我一点功夫。”吴红奎说。

作为一家集种植、烘干、收储、加工、销售于一体的农业专业合作社，常德市昌源农作物种植专业合作社可提供粮食生产全流程社会化服务，主要服务周边大中小种粮农户。“今年我们服务的耕地面积至少有1万多亩，按种田流程及环节计算，能达到10万亩次。”合作社负责人李智慧说。

“包耕、包插、包管、包收，要是想省事，还可以将谷子直接卖给合作社，实现全流程托管。”吴红奎说。

合作社的参与，将吴红奎这样的小农户从繁重的农事中解放出来。“现在除了偶尔到田边去看看水肥情况，平时我也做水电安装和维修，种田打工两不误。”吴红奎去年在留足了口粮的基础上，通过卖稻谷挣了五六千元。

小农户节省了时间和精力，中大型农户高效利用了土地。安乡县安丰乡出口洲社区，马中人正在自己的御乡园家庭农场忙活。此前，他流转了600多亩地，因地制宜地发展稻虾养殖，“赶着五六月的尾巴，多出几笼虾，稻虾种养的综合效益又能往上拔一节。”

昌源农作物种植专业合作社的代育秧、代插秧服务，帮御乡园家庭农场提升土地利用价值。“稻虾田直播撒种会降低粮食产量，造成种子浪费，而如果农场自己尝试机抛秧、机插秧，由于育秧周期接近一个月，6月初就必须把小龙虾收完腾出稻田育秧。”马中人说，“现在前期工作交给合作社后，我们的出虾时间哪怕一直延续到6月底，也不耽误秋粮种植。”

与此同时，优质稻种推广、先进农机普及、科学农技下沉……一系列助推粮食生产现代化发展、助力粮食生产主体节本增产增效的措施，正借助各类农业社会化服务组织，在整个湖南实施落地。

“优质稻的市场收购价比普通稻至少高出一成。今年，我们已经同昌源合作社沟通好，600多亩稻田全部换用优质杂交稻种。”马中人说。

在昌源农作物种植专业合作社育种基地，经过浸种催芽的优质稻种子，被源源不断地加入到定位播种机里，又在机器轰鸣声中，被整齐有序地播在纸张上卷捆起来。

这是合作社同湖南农业大学等单位研究形成的水稻机械化育插秧新技术——一粒种、一棵苗、一兜禾。“比起传统的播种育秧模式，能有效节约种子40%至50%，仅此一项，就为农民亩均节约用种成本五六十元。”李智慧说。

“我们已经购买5台农业无人机为周边农户近2万亩农田开展植保服务。”耒阳市金绿丰农机专业合作社负责人梁满绿告诉记者。组建农机技术服务队下沉，依托21家农机专业合作社推进实施农机作业补贴项目，入选全国农业社会化服务创新试点县的耒阳市，目前水稻耕种收综合机械化水平已达81.8%。

当前，湖南正在24个县市区开展农业社会化服务整县试点。“我们对全省‘三夏’生产社会化服务情况进行了调度，计划参加或已参加服务的组织达4.3万个，其中水稻服务面积2962.3万亩，全力助推粮食生产增产增效。”湖南省农业农村厅有关负责人表示。

《 人民日报 》（ 2022年06月15日 01 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)