本报记者 王 者 李 蕊

6月11日下午，李广利在山东省阳谷县西湖镇驾驶收割机作业。

本报记者 王 者摄

数据来源：农业农村部

粮稳天下安。对粮食安全这一“国之大者”，习近平总书记始终惦念于心、念兹在兹，2021年在河南考察途中曾临时下车察看小麦长势，指出“夏粮丰收了，全年经济就托底了”。

今年以来，各地统筹疫情防控和春季农业生产，多措并举，确保夏粮丰收。当前，“三夏”工作正在全国紧张有序开展。记者跟随跨区作业的农机手，沿着小麦收割路线，从河南项城出发，经虞城到达山东阳谷，看机收效率、看农机调度、看物流保障、看粮食收购，实地调研夏粮丰产丰收一线。

——编 者

“三夏”时节，风吹麦浪。纵目而望，到处洋溢着丰收的喜悦。

6月3日清晨，空气中还透着丝丝凉意，河南省项城市贾岭镇白杨树村的麦田里，已是一片热火朝天。记者登上农吉农机专业合作社农机手李广利的收割机，随他一同踏上了夏收之路。

高效机收

时间：6月3日—6月6日

地点：河南省项城市贾岭镇

白杨树村，麦田一片金黄。55岁的李广利登上收割机，转动钥匙，打火发动，挂挡起步，开进麦田。伴着机器轰鸣，老李打开了话匣子。

“我这台轮式联合收割机是最新款的，一推手柄，机器均匀加速。车上还配了清晰的倒车影像，方便了不少。”老李一边转动方向盘，一边指向驾驶舱上方的仪表盘，“你看，作业时间70小时、总里程621公里，清清楚楚。”

收割机是老李5月底在信阳市淮滨县购置的，自己掏了2万元，合作社补贴4万元，机器厂商又提供了8万元的无息贷款。“好好干，争取两年回本。”老李信心满满。

老李告诉记者，取车当天，淮滨县农机监理站的工作人员现场就为他办理了车辆行驶证和跨区作业证。“原先也办过，等了个把星期，现在半天就好了。”他说。

说话的工夫，收割机的粮仓已经装满了，老李赶忙放粮。“这台机器一个小时能收15亩麦子，机收损失率能控制在2%以下。”老李对新款机器的效率提升感受颇深，“用手机扫描机身二维码，还能查看今天的线路图，收割面积自动就计算出来了。”

“这几天都要在这儿忙了。”收割结束，老李驾驶收割机赶往镇里下一个地块。这时，轮到搂草机、打捆车上场了，零乱的秸秆被处理成一捆捆断面整齐的圆柱形草捆。这些秸秆被附近的发电企业统一收购，企业按照每亩地5元补贴给种植户。“秸秆利用，农机先行，提高了效率，也为村民带来了额外收入。”项城市农业机械技术中心主任王静峰介绍。

眼瞅着秸秆打理完了，白杨树村村民李余民连忙开着播种车，到田里播撒玉米种子。“俺这台播种车，既能深松土地，又能播种，相当利索。”播好种，李余民顺好管道，刷卡取水浇地，“现在农管都是机械化操作，收割、播种两不误，过去要两天完成的作业量，现在一个白天就够了，不耽误。”

记者了解到，河南省多地提升“三夏”期间农业机械化整体水平，优化智慧农机装备结构，推动传统农业向智慧农业加速转变。今年夏收，河南全省小麦机收率达99.7%，高峰期日投入联合收割机11.2万台。

保障调度

时间：6月6日—6月9日

地点：河南省项城市贾岭镇—商丘市虞城县

“嘀嘀嘀……”6月6日下午，李广利驾驶收割机正在贾岭镇的麦田里作业，警报突然响起。一看仪表盘的提示，他判断是复脱器的轴承出现损耗，需要更换。

“刚来第一天，镇里就给俺发了这封信，到底管不管用，试试就知道了。”老李从副驾驶的收纳盒中拿出《项城市致“三夏”农机作业机手的一封信》，信上清晰标注了农业机械技术中心、专供加油站等联系方式，老李按照提示拨打了电话。20分钟后，项城市小麦抢收应急服务队工作人员王坤峰带着维修员赶到了现场。

“配件是原厂的吗？”老李心里有些犯嘀咕。

“这是厂家提供的正规三包服务，李师傅放心吧！”维修员刘现林当场让老李查验了零部件。

“项城市农机物流产业园整合了多个品牌的三包服务资源，24小时为机手提供帮助。”王坤峰说，为更好地服务夏收农机手作业，项城市指导农业机械技术中心成立4个指导服务组和15个小麦抢收应急服务队，根据小麦实际成熟情况，精准指导服务，安排应急支援，解决麦收难题。

“这要是搁以前，都得自己想办法修，耽误干活不说，还不一定能保证质量。”老李正说着，轴承已经更换完毕，赶忙发动机器继续作业。

晚上9点，老李结束了一天的工作，驾驶收割机，来到项城市农机物流产业园，停好车，吃了饭，又冲了个热水澡。园区内有专门为跨区作业人员预留的停车位，提供了热水与淋浴设施，还腾出了空间供他们过夜休息。“过去夏收，我都是睡车里，一个星期洗不了一次澡。”老李有点不好意思地笑了笑，“这回睡得踏实安稳了，明天忙完，后天去虞城。”

6月8日，凌晨4点半，天还没亮，老李就起身了。按照调度，他发动车辆赶往虞城。

“去虞城保证有活干？”记者问。

“当地会根据需求提前联系合作社，合作社再进行分配。会有人跟我联系的。”老李心里很有谱。

“是李师傅吗？我发定位给您，咱们会合后，我把您带到作业的麦田里。”还有半小时到虞城，老李就接到了虞城县乔集镇农业技术推广站工作人员的电话。

“农机调度的关键在供需匹配。虞城县各镇明确专人负责机收作业供需对接服务工作，把机收需求落实到村、到户、到地块。”虞城县农业机械服务中心副主任陈士申介绍。

“收到县里提供的供需缺口信息后，我们连夜与机手保持沟通，将收割队的作业能力反馈给乡镇，确保在机手到达之前完成地块分配。”农吉农机专业合作社负责人王江涛说。

据介绍，为保障农机调度科学合理，河南省组织对全省各县域农机保有量和作业需求量进行详细摸底，逐一建档，及时发布小麦机收作业需求和机具供给动态信息，引导收获机械有序流动，完善机收作业引导对接流程。

跨区作业

时间：6月9日—6月11日

地点：河南省商丘市虞城县—山东省聊城市阳谷县

6月9日，下午5点多，虞城的收割作业结束。高速公路入口处，李广利将收割机开到拖车上，作业车队准备沿高速赶往山东省聊城市阳谷县开展跨区作业。

在拖车驾驶室，记者看老李有些忐忑，“担心路上不让你通行？”

“俺没跨区作业过，如果让俺直接回家咋整？”

经过3个多小时的车程，晚上8点半，拖车在山东莘县南收费站指示牌的引导下，通过农机车辆跨区作业保供专用通道驶下高速公路。

“请收好您的跨区作业通行证，您的车辆符合免费通行条件。”不到两分钟，经高速公路收费站工作人员徐亚伟仔细检查后，拖车顺利通行。

驶出高速，来到疫情防控检查站，老李还是有点不放心。工作人员说：“只要没有中高风险地区旅居史，我们查验完‘两码一证’就给予放行，机器可以直接下地作业。”工作人员核对无误后，老李顺利通过检查，“请开到对应乡镇的‘接机服务站’，那里有专人带你们赶往作业地点。”

为保证农机顺利开展跨区作业，山东省农业农村厅会同省交通运输、公安等部门印发农机跨区作业通告，发放跨区作业证2.7万张，办理技术服务车免费通行证231个，设立“接机服务站”476个，开辟了555个农机跨区绿色通道。

山东省农业农村厅农业机械化管理处处长王乃生告诉记者：“对核酸检测结果超过48小时的跨区作业人员，我们会提供核酸和抗原检测相结合的‘一站式’服务，对联合收割机及运输车辆实行‘即采即走即追’管理，确保麦收作业不受影响。”

到达作业地点阳谷县西湖镇许庄村，已经是晚上11点，老李和同伴赶紧休息。第二天一大早，做完核酸检测后，老李又开始了新一天的忙碌。

首先开收的地块是村民许金伟的，一个多小时就收完了。

许金伟说，“镇里的为农服务中心提供收粮车辆，还有晒场，现在特别方便。”记者坐上收粮的三轮车，和许金伟一起来到为农服务中心。中心负责人李贵申取了一桶小麦样本放入水分检测仪，“百公斤含水率不到12.5%，按照每斤1.55元的价格收购。”算好总价，李贵申当场给许金伟转了账。

“俺家种了近20亩麦子，今年亩产1500斤，除去肥料等成本，算下来能赚上3万元。”许金伟喜滋滋地告诉记者。

老李的收入账也很不错，“我们收一亩地的工费是60元，除去油钱跟杂费，忙的时候，一天挣上4000元不成问题。”

据了解，今年6月1日—10日，山东省已收购新小麦55.5万吨，比去年同期多收购26.7万吨，预计集中收购期间（6月1日—9月30日）收购新小麦1000万吨左右，与常年相当。全省小麦收购均价为1.55元/斤，远高于1.15元的最低收购价格水平，切实推动农民增收致富。

“咱这地，亩产可以啊，今年又是丰收年。”6月11日晚，临走时，老李坐在驾驶室向许金伟喊话。

“是嘞，李师傅，咱农民的日子越过越好了。”许金伟满面笑容。

“说得对，日子越过越好！”老李说完，打火发动，挂挡起步，开往下一个作业点。

《 人民日报 》（ 2022年06月15日 07 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)