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电商平台赋能  冷链物流助力

更多优质农产品走上百姓餐桌（消费万花筒）

本报记者  齐志明
2022年06月15日05:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　走进陕西洛川顶端果业公司水果品控加工和仓配一体化仓库，只见一片繁忙景象：全自动智能筛选生产线上，每个苹果都能被智能分级，确保每一个卖到消费者手里的苹果都能做到个头均匀、品质统一。旁边的直播间内，主播们正在通过天猫平台向“粉丝”推介：“我们给大家带来的都是精选优质产品，果型端正、色泽鲜艳、口感纯正、风味独特，欢迎下单购买……”

　　与此同时，洛川县供销合作社的几个气调冷库正紧张忙碌地作业着，一箱箱苹果从这里出库后发往全国各地。

　　近年来，洛川县大力发展电商产业，完善现代流通体系，探索苹果产业全链路数字化升级之路。截至去年底，全县苹果销售电商企业115家，各种微小店5000个，日均发货达4至5万单，网上苹果销售额从2014年的400万元，上升到12.5亿元。其中，过去4年间，洛川苹果在天猫的成交额年增长率均超过100%。

　　洛川苹果红遍全国，这是“数商兴农”工程取得成效的一个缩影。近年来，相关部门陆续出台关于扶持农产品电商行业的政策， “数商兴农”已成为加快适应数字经济发展、推动乡村产业振兴的重要抓手。洛川苹果、牡丹江木耳、舟山水产、斗南花卉、信阳茶叶、彭州蔬菜……各地特色优质农产品从田间地头奔向百姓餐桌，促进了当地农民增收和经济发展。

　　为进一步推动特色产业发展，洛川县供销合作社按照“整合资源，招商引资、社企共建”的思路，投资9000余万元，在5个乡镇新建5座1.5吨气调冷库、2条4.0智能选果线、5个苹果交易物流园，建设覆盖全县的冷链物流体系，切实提升了苹果特色产业基础设施建设水平，延长了苹果的销售周期，实现苹果保鲜错峰销售、溢价增值，苹果销售均价提高了0.8—1元/斤，按照贮藏量1.5万吨计算，可为农民增收2500万元左右。

　　今年2月公布的《全国供销合作社“十四五”公共型农产品冷链物流发展专项规划》提出，“十四五”期间，全国供销合作社系统将建成600个县域产地农产品冷链物流中心、100个农产品冷链物流枢纽基地、200个城市销地农产品冷链物流中心。“未来，我们将加快构建以洛川为中心、辐射全国的流通网络，让洛川苹果通过现代产供销体系更好更快地走向全国各地。”洛川县供销合作社主任雷张峰说。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月15日 19 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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