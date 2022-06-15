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联合国招聘｜这些岗位“职”等你来

2022年06月15日08:05 | 来源：联合国
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原标题：联合国招聘｜这些岗位“职”等你来

想加入联合国，共同致力于国际和平、人权与发展事业吗？你想与瞬息万变的世界保持同步，和来自全球各地的人才汇聚一堂、寻找人类挑战的解决方案吗？

从本期开始，我们将定期推送联合国系统待招岗位，为你精选最新的招聘信息，涵盖不同地域、机构部门、职业领域、职级等。

如想要了解更完整的职位内容和要求，可以通过各职位下方的网址，前往联合国官方招聘网站进行浏览。

还等什么？赶快投递你喜欢的岗位，联合国期待你的加入！

1

岗位名称：助理项目管理官

岗位级别：专业P2级

工作部门：联合国业务支助部

工作地点：纽约

申请截止日期：2022年7月1日

*申请网址

https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=177717&Lang=en-US

2

岗位名称：助理审核员

岗位级别：专业P2级

工作部门：联合国内部监督事务厅

工作地点：日内瓦

申请截止日期：2022年7月21日

*申请网址

https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=178585&Lang=en-US

3

岗位名称：助理项目管理官

岗位级别：专业P2级

工作部门：联合国环境规划署

工作地点：日内瓦

申请截止日期：2022年7月16日

*申请网址

https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=179239&Lang=en-US

4

岗位名称：助理财务预算官

岗位级别：专业P2级

工作部门：联合国管理战略、政策和合规部 / 方案规划、财务和预算厅

工作地点：纽约

申请截止日期：2022年7月10日

*申请网址

https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=180434&Lang=en-US

5

岗位名称：调度官

岗位级别：专业P3级

工作部门：联合国业务支助部

工作地点：纽约

申请截止日期：2022年7月20日

*申请网址

https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=175124&Lang=en-US

6

岗位名称：政治事务官

岗位级别：专业P3级

工作部门：联合国裁军事务厅

工作地点：纽约

申请截止日期：2022年7月27日

*申请网址

https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=180337&Lang=en-US

7

岗位名称：英文编辑

岗位级别：专业P3级

工作部门：联合国亚洲及太平洋经济社会委员会

工作地点：曼谷

申请截止日期：2022年7月2日

*申请网址

https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=178426&Lang=en-US

8

岗位名称：压力咨询师

岗位级别：专业P4级

工作部门：联合国安全和安保部

工作地点：纽约

申请截止日期：2022年7月21日

*申请网址

https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=176570&Lang=en-US

9

岗位名称：数据工程师

岗位级别：专业P4级

工作部门：联合国大会和会议管理部

工作地点：维也纳

申请截止日期：2022年7月17日

*申请网址

https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=181474&Lang=en-US

10

岗位名称：传播和媒体关系科负责人

岗位级别：专业P5级

工作部门：联合国非洲经济委员会

工作地点：亚的斯亚贝巴

申请截止日期：2022年7月26日

*申请网址

https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=182652&Lang=en-US

11

岗位名称：财务和预算科负责人

岗位级别：专业P5级

工作部门：联合国管理战略、政策和合规部 / 方案规划、财务和预算厅

工作地点：纽约

申请截止日期：2022年7月27日

*申请网址

https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=182631&Lang=en-US

12

岗位名称：倡议和伙伴关系处负责人

岗位级别：高级D1级

工作部门：联合国非洲问题特别顾问办公室

工作地点：纽约

申请截止日期：2022年7月21日

*申请网址

https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=181114&Lang=en-US

13

岗位名称：固定收益主任

岗位级别：高级D1级

工作部门：联合国合办工作人员养恤基金 / 投资管理办公室

工作地点：纽约

申请截止日期：2022年7月25日

*申请网址

https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=181982&Lang=en-US

14

岗位名称：行政总监

岗位级别：高级D2级

工作部门：联合国日内瓦办事处

工作地点：日内瓦

申请截止日期：2022年7月22日

*申请网址

https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=183058&Lang=en-US

15

岗位名称：政治事务主任

岗位级别：高级D2级

工作部门：联合国政治和建设和平事务部

工作地点：纽约

申请截止日期：2022年7月8日

*申请网址

https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=181722&Lang=en-US

想了解更多联合国系统待招岗位，可登陆uncareers.org，前往联合国官方招聘网站进行浏览。期待你的加入！

(责编：李源、曹淼)

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