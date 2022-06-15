联合国招聘｜这些岗位“职”等你来
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从本期开始，我们将定期推送联合国系统待招岗位，为你精选最新的招聘信息，涵盖不同地域、机构部门、职业领域、职级等。
如想要了解更完整的职位内容和要求，可以通过各职位下方的网址，前往联合国官方招聘网站进行浏览。
还等什么？赶快投递你喜欢的岗位，联合国期待你的加入！
1
岗位名称：助理项目管理官
岗位级别：专业P2级
工作部门：联合国业务支助部
工作地点：纽约
申请截止日期：2022年7月1日
*申请网址
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=177717&Lang=en-US
2
岗位名称：助理审核员
岗位级别：专业P2级
工作部门：联合国内部监督事务厅
工作地点：日内瓦
申请截止日期：2022年7月21日
*申请网址
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=178585&Lang=en-US
3
岗位名称：助理项目管理官
岗位级别：专业P2级
工作部门：联合国环境规划署
工作地点：日内瓦
申请截止日期：2022年7月16日
*申请网址
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=179239&Lang=en-US
4
岗位名称：助理财务预算官
岗位级别：专业P2级
工作部门：联合国管理战略、政策和合规部 / 方案规划、财务和预算厅
工作地点：纽约
申请截止日期：2022年7月10日
*申请网址
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=180434&Lang=en-US
5
岗位名称：调度官
岗位级别：专业P3级
工作部门：联合国业务支助部
工作地点：纽约
申请截止日期：2022年7月20日
*申请网址
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=175124&Lang=en-US
6
岗位名称：政治事务官
岗位级别：专业P3级
工作部门：联合国裁军事务厅
工作地点：纽约
申请截止日期：2022年7月27日
*申请网址
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=180337&Lang=en-US
7
岗位名称：英文编辑
岗位级别：专业P3级
工作部门：联合国亚洲及太平洋经济社会委员会
工作地点：曼谷
申请截止日期：2022年7月2日
*申请网址
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=178426&Lang=en-US
8
岗位名称：压力咨询师
岗位级别：专业P4级
工作部门：联合国安全和安保部
工作地点：纽约
申请截止日期：2022年7月21日
*申请网址
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=176570&Lang=en-US
9
岗位名称：数据工程师
岗位级别：专业P4级
工作部门：联合国大会和会议管理部
工作地点：维也纳
申请截止日期：2022年7月17日
*申请网址
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=181474&Lang=en-US
10
岗位名称：传播和媒体关系科负责人
岗位级别：专业P5级
工作部门：联合国非洲经济委员会
工作地点：亚的斯亚贝巴
申请截止日期：2022年7月26日
*申请网址
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=182652&Lang=en-US
11
岗位名称：财务和预算科负责人
岗位级别：专业P5级
工作部门：联合国管理战略、政策和合规部 / 方案规划、财务和预算厅
工作地点：纽约
申请截止日期：2022年7月27日
*申请网址
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=182631&Lang=en-US
12
岗位名称：倡议和伙伴关系处负责人
岗位级别：高级D1级
工作部门：联合国非洲问题特别顾问办公室
工作地点：纽约
申请截止日期：2022年7月21日
*申请网址
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=181114&Lang=en-US
13
岗位名称：固定收益主任
岗位级别：高级D1级
工作部门：联合国合办工作人员养恤基金 / 投资管理办公室
工作地点：纽约
申请截止日期：2022年7月25日
*申请网址
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=181982&Lang=en-US
14
岗位名称：行政总监
岗位级别：高级D2级
工作部门：联合国日内瓦办事处
工作地点：日内瓦
申请截止日期：2022年7月22日
*申请网址
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=183058&Lang=en-US
15
岗位名称：政治事务主任
岗位级别：高级D2级
工作部门：联合国政治和建设和平事务部
工作地点：纽约
申请截止日期：2022年7月8日
*申请网址
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=181722&Lang=en-US
想了解更多联合国系统待招岗位，可登陆uncareers.org，前往联合国官方招聘网站进行浏览。期待你的加入！
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