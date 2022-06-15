原标题：点名表扬 交通银行服务新市民有实招

日前，中国银保监会办公厅发布《关于银行业保险业加强新市民金融服务有关情况的通报》，点名表扬了交通银行在服务新市民创业就业、加大养老产业投放、支持职业技能培训、保障新市民合法权益等方面的成效。

据介绍，为做好新市民金融服务，交通银行围绕新市民创业、就业、住房、教育、医疗、养老等相关“金融+非金融”服务需求，加强产品和服务创新，出台《加强新市民金融服务工作行动方案》，通过覆盖面更广、更有温度的金融服务，助力新市民享受美好生活。

银政合作“实”字当头，助力新市民开启新生活。“作为一名来郑州创业的新市民，社保卡就是市民卡，我找到了新生活的归属感。”通过交行网点“社银一体机”当场拿到郑州社保卡的王先生说。

针对灵活就业人员中新市民占比较高的特点，为服务新市民便捷参保，交行河南省分行积极创新社保相关业务，与河南省人社厅、郑州市等地市社保局、社保中心合作，在全省建立了58家社银一体化服务网点，自主研发了“社银一体机”，可实现社保卡即时制卡、查询等142项业务功能。

此外，新市民持郑州市民卡可参与交行围绕公交、地铁、文旅、政务等场景开展的多项优惠活动，让新市民在新工作地、新生活地找到实实在在的幸福感。

普惠金融“准”字发力，“贷”动新市民就业创业。为扩大新市民金融服务供给，交行结合地方政策，将新市民纳入创业担保贷款支持范围，强化对新市民就业的金融支持，截至目前已发放2.58亿元创业担保贷款，支持1500户新市民创业。

广州市某医疗养老有限公司创立于2018年，下设12家护理分站，是广州社保局长期护理保险协议定点服务机构。 近年来，随着公司服务人数不断增长，企业不断吸纳新市民就业。交行广东省分行为企业提供创业担保贷款100万元，帮助企业吸纳更多新市民员工，提升服务能力。

惠民就医“惠”字着手，保障新市民“病有所医”。“这次住院，不需要缴纳住院押金了，孩子们就能帮我们办理，为我们老年人减轻了很多负担。”因投靠子女刚刚来到大连市居住的姜大爷告诉记者，“人老了，身体经常会出现各类问题，本来以为刚刚来到大连，就医会很麻烦，没想到女儿申请的交行‘惠民就医’住院信用额度，我也可以共同使用。”

近日，交行大连分行联合大连市医保局继全国首创“信用就医购药、无感快捷支付”服务后，将信用就医服务延伸至住院场景，创新建立“先诊疗后结算、住院免押金”的“医后付”模式，为新市民就医提供普惠金融服务。

交行相关负责人表示，将始终秉持以人民为中心的发展思想，紧扣“金融普惠”主题，持续推出覆盖面更广、更有温度的金融服务，助力新市民“安居乐业”，享受更美好生活。

(责编：曹淼、李源)