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“超级月亮”是什么月亮？

苟利军
2022年06月15日08:14 | 来源：人民网－人民日报
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6月14日，湖北武汉上空的“超级月亮”。
　　刘 政摄（影像中国）

“超级月亮”在天文学上的准确称谓是“近点朔望月”，每年我们能看到超级月亮的次数只有2—4次

“超级月亮”，通俗地说就是肉眼看上去很大的月亮。

6月14日（农历五月十六），一轮“超级月亮”现身夜空，这也是本年度“第二大满月”。满月为什么会有大有小？“超级月亮”到底是什么月亮？

其实，“超级月亮”是一种较为常见的天文现象，在一年中总会出现几次。严格地说，“超级月亮”这个说法并不严谨，在天文学上其准确称谓应该是“近点朔望月”。

由于月球以椭圆形轨道绕地球转动，所以月球与地球间的距离总在不断变化。地球与月球间平均距离约为38.4万公里，近地点（月球绕地球公转轨道距地心最近的一点）距离小于36万公里，远地点（月球绕地球公转轨道距地心最远的一点）则超过40万公里。因此，处于近地点附近时的月亮，通常在视觉上看起来要显得更大一些。

当月球处于近地点附近，月亮的圆球又刚好是满月阶段时，月亮从视觉上看起来是最大的，故而被称为“超级月亮”。理论上说，它要比发生在远地点时的满月看上去大14%左右，变亮30%左右。尽管每年会有12—13次的满月，但我们能看到超级月亮的次数只有2—4次。

那么最关键的问题来了——这么漂亮的月亮，观赏需要满足什么条件？

一般来说，超级月亮的最佳观测时段是当它从地平线升起时。这个时候的月亮看起来最大最圆，色泽也最漂亮。如果观测所在的地方天气晴朗，空气通透，效果则更佳。

如果用肉眼观测，可以选择站在位置比较高且比较开阔的地段。使用望远镜观月，那需要注意的是，如果当天天气条件很好，满月升得比较高的时候，就会特别亮——这时用望远镜去看月亮，最好加一点保护措施，比如用偏光滤镜等把光稍微减一减，以免损伤视力。

（作者为中国科学院国家天文台研究员，本报记者吴月辉采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年06月15日 14 版）

(责编：罗知之、陈键)

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