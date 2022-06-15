原标题：邮储银行：创新金融服务 助力夏粮颗粒归仓

近期，全国各地一派繁忙的夏收景象。广袤的田野上，大型联合收割机在金色的麦浪中来回驰骋，金黄的麦粒从收割机的出粮口喷涌而出，麦农们的脸上写满了丰收的喜悦。

作为国有大型商业银行，中国邮政储蓄银行充分发挥自身禀赋优势，积极对接农户、新型农业经营主体以及粮食收储行业客户等的资金周转需求，提供多样化资金解决方案，以金融力量助力夏粮颗粒归仓。

创新产品 精准对接资金需求

为满足农户麦收时节农机购置融资需求，邮储银行与金色大田科技有限公司合作，创新推出了线上模式的“农机购置贷”，为购买农机的客户提供线上信用贷款，满足其资金需求。

同时，邮储银行还聚焦全国13个粮食主产区的分行，大力发展针对粮食收购行业的流水贷，围绕粮食产业流通环节的粮食经销商客群，提供大额信用贷款支持，贷款额度最高可达300万元，帮助粮食收购客群解决大额资金周转难题，支持各地粮食市场化收购有序开展。

放眼全国，邮储银行各分行结合夏收资金“短、频、急”的特点，因地制宜创新推出专项信贷产品，主动上门走访服务。邮储银行山东省分行组织各分支机构积极对接储粮企业、粮食收购点等关键渠道，建立粮食收购客户名录，逐户走访服务，并根据客户差异化需求，推出“粮食收购流水贷”“农担贷”“产业链贷款”等产品。针对农村地区客户征信信息较少的情况，邮储银行山东省分行实行“白名单”客户准入，通过手机银行进行线上额度测算，大大提高了客户申贷成功率，快速满足客户融资需求。

安徽淮北盛产小麦、大豆、玉米等粮食作物，是国家重要的粮食生产基地。随着粮食种植产业的发展，粮食收购客户的规模越来越大、旺季资金需求也越来越大。对于这种情况，邮储银行安徽省分行及时调整贷款产品要素，对于连续正常经营3年以上的粮食收购客户，可申请纯信用类的粮食收购行业的流水贷，贷款金额最高可达100万元。截至目前，邮储银行安徽省淮北市分行今年已累计受理粮食收购产业经营流水贷112户，共计发放贷款超1亿元。

科技赋能 “线上+线下”贴心服务

“手机操作真方便，而且贷款纯信用、随借随还、循环使用，非常适合我这样的粮食收购户，资金回笼了就可以随时还款，利息负担还轻。”在湖北省黄冈武穴市龙坪镇龙兴路，武穴市兴银粮油购销有限公司负责人在邮储银行信贷客户经理的指导下，通过邮储银行手机银行成功申请了30万元小额“极速贷”，他对足不出户即可贷款的便捷体验连连称赞。

为切实支持夏收工作，邮储银行坚持以客户为中心，不断提升服务质效——为夏收客户开辟贷款绿色通道，优先受理，合理简化流程；大力推广无接触式线上办贷模式，积极引导客户使用小额“极速贷”、线上信用户贷款等线上产品，提升贷款效率和客户服务体验。

在湖北，邮储银行湖北省分行始终以做好粮食产业链各环节金融服务为己任。该行积极对接省农业农村厅大数据、农机作业数据，创新推进“极速贷+楚粮贷”“邮e链+粮食收购贷”等“线上+线下”贷款投放，运用科技手段简化业务流程，客户最快十几分钟即可获得贷款，使粮食收购商、粮油加工企业等“足不出户”即可享受线上贷款。

截至5月末，邮储银行湖北省分行今年已累计投放涉农贷款145亿元，同比增长31%；其中，累计为夏收客户授信45.7亿元，已投放34.5亿元。

主动走访 信用村建设“贷”动夏收

“夏粮收购时节，每天都有几十万元的现金需求。今年小麦价格好，我正担心资金出现缺口，邮储银行的工作人员就送金融服务上门了。”说起邮储银行河南省分行的服务，河南省商丘市宁陵县张桥村收粮大户王先生赞不绝口。

原来，随着夏收工作紧锣密鼓地进行，邮储银行河南省分行工作人员手持移动展业，深入县域乡村、田间地头，开展“送贷上门”活动。客户经理通过与村民交谈掌握夏粮长势、产量、价格、预计收储量等第一手信息，及时将夏收信贷资金发放到农户手中。截至目前，邮储银行河南省分行已发放信用类夏粮收购贷款6.88亿元。同时，为扩大服务覆盖面，该行推出“粮食收购贷”“粮站贷款”等线下专属融资产品，与线上产品“极速贷”、线上信用户贷款互为补充，满足各类粮食生产经营主体个性化资金需求，为粮食生产、仓储、销售等产业链各环节提供“一竿到底”的金融服务。此外，该行还实行限时服务、标准作业，全力支持夏粮入库入储、颗粒归仓。截至目前，邮储银行河南省分行本年已发放夏粮收购贷款73亿元。

与此同时，为提升三农金融服务的广度和深度，邮储银行河南省分行立足省情，通过对农户进行信息采集、评级授信，搭建农村信用体系，拓宽“三农”融资渠道，打通普惠金融“最后一公里”，形成高效精准的“小额度、广覆盖”主动授信模式。截至2022年5月末，该行已累计建设信用村4.69万个，评定信用户34.34万户。以此为基础，邮储银行河南省分行积极建立农户信息大数据平台，推广专属产品线上信用户贷款及“极速贷”信用模式等产品，让信息生信用、信用变信贷、信贷促发展。“三夏”时节，中原大地一片繁忙。信用引线，信贷穿针，邮储银行河南省分行服务夏收更加精准、更有效率。

不仅在河南，在全国各地，邮储银行各分行纷纷以信用村建设为抓手，主动走访对接客户，结合信用户走访评定和信用村建设，全面对接辖内农户、新型农业经营主体以及粮食收储行业客户，提供多样化资金解决方案，为夏收注入了金融动能。

(责编：董童、李源)