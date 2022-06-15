刘 瑾

原标题：二手车市场有望加速回暖

《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布后不久，国务院又印发了《扎实稳住经济的一揽子政策措施》（以下简称《措施》），再次提出全面取消二手车限迁，以及完善二手车市场主体登记注册、备案和车辆交易登记管理规定。

这为低迷的二手车市场注入暖流。中国汽车流通协会表示，随着相关利好政策的落地，预计6月份置换量将明显提升。同时，二手车源、流通成本及流通效率将得到改善，二手车价格会更亲民，拉动市场需求增长，有利于二手车车商的库存得以尽快消化。

市场处于不景气区间

4月份，二手车市场罕见地出现了交易量和交易价格同比双下跌，全国二手车市场交易量110.06万辆，环比下降16.51%，月度同比下降26.10%。同时，二手车交易均价持续走低，自去年12月份全国二手车均价达到峰值7.18万元后，今年4月份降至6.83万元。

中国汽车流通协会副秘书长罗磊认为，疫情散发、市场需求收缩、预期转弱以及油价上涨造成的购买力下降，都是造成二手车市场不景气的原因。

5月份，从日均交易规模来看总体略好于4月份，但与去年同期相比依然存在差距。流通协会信息部发布的二手车周度快报显示，5月第四周日均交易量5.39万辆，比上周增长5.48%，同比下降10.75%。预计5月份二手车市场总体交易规模在113万辆至115万辆，环比增长3%，同比下降21%。

流通协会发布最新一期结果也显示，5月份“中国二手车经理人指数”（UCMI）为37.7%，处于荣枯线以下，二手车市场仍处在不景气区间。

据中国汽车流通协会副秘书长郎学红介绍，有一半的二手车经理人反馈5月份市场需求减少。二手车线上的集客没有明显变化，线下的集客量有一定减少。造成这种情况的原因，一方面是疫情防控要求减少外出，另一方面是市场上交易的二手车仍以燃油车为主，而持续的油价上涨使一些消费者望而却步。

总体来看，5月份的二手车市场表现不好，消费者进店率降低仍是影响二手车销量的主要原因，同时受“五一”新车价格优惠及地方政府购车补贴的支持，原意愿购买二手车的消费者转购新车，饱和状态下的库存量得不到释放导致库存周转时间延长，车商难以收拢占用的资金，经营风险增加。

二手车行业整体不景气，在车商层面，就是存活艰难。多位车商告诉记者，现在二手车生意经营压力非常大，有车不敢收、库存不好卖。

打通堵点促进流通

尽管近两个月来，二手车行业陷入困境。但回顾近十年，除2020年受到疫情影响小幅下滑外，二手车的交易量连续多年呈现正增长，且增速远高于新车。2021年，二手车交易量为1758.51万辆，同比增速达22.7%，是近十年来最高。我国新旧车销量比已达到1.49∶1，正快速追赶成熟国家新旧车销量比。

然而，在持续高增长的背后，二手车行业多年来形成的堵点依然存在。比如，大量二手车会从一线城市向二线至六线城市乃至县域地区输出，但限迁政策却阻碍了二手车的异地流通，各地方对转入二手车进行排放标准限制、车龄限制，导致外地消费者想买车买不了，本地车主想卖车却卖不出好价钱。

二手车行业还面临商品属性得不到确立，一些地区对二手车企业经营场所进行限制，汽车经销企业增设二手车业务审批手续繁琐等问题。

二手车流通领域的诸多堵点，成为阻碍汽车消费潜力全面释放的痛点。也正因如此，在《措施》发布后，中国汽车流通协会副秘书长王都兴奋地说：“协会为打破限迁努力了10多年，取消限迁对二手车市场的整体带动作用不可估量，是行业重拾信心的重大利好。”他认为，政策强调促进二手车商品化、规模化流通，将极大简化二手车登记手续，彻底打通二手车流通堵点。

据流通协会统计，全国国五排放标准汽车保有量超过6000万辆，占现有保有量的20%以上。二手车流通阻碍陆续破冰，极大地提升了行业内企业的预期和信心。

“二手车行业车源属性强，一二线城市作为优质车源聚集地，此前受制于限迁政策，优质车源向低线流通受阻，这抑制了购车需求释放。”瓜子二手车联合创始人、高级副总裁王晓宇向记者表示，二手车流通区域限制的打破，将让低线城市消费者能够购买到高线城市的优质车源，充分释放了汽车消费潜力，带动汽车消费升级。同时，一二线城市二手车的顺利售出，释放了购买新车、二手车的消费需求，带动汽车制造、新车销售等汽车消费服务需求的稳定增长，盘活整个国内汽车消费市场。

措施落地助推回暖

在稳定经济运行的一揽子措施及配套政策陆续发布后，各地积极行动。6月初，河北省发出通知，提出要“全面取消符合国五排放标准小型非营运二手车迁入限制，完善二手车市场主体的登记注册、备案和车辆交易登记管理规定”。四川省也发出通知，提出要“在全省范围取消对符合国五排放标准小型非营运二手车的迁入限制”。

流通协会调研了解到，长三角、珠三角也即将放开国五限迁，天津市与河北省已经落地执行。

“今年下半年将是全国范围内破除限迁最好的时机。如果国五二手车实现全国流通，国五车保值率会有望提升5%。”广东骏威龙汽车贸易有限公司董事长潘国光分析说。

《措施》对二手车商品属性的明确，也大大简化了二手车经营和交易的流程。以瓜子二手车为例，随着限迁政策取消，平台异地交付平均时间相比此前缩短了8天，最快可在24小时内完成异地交付。

王晓宇认为，二手车行业有望在下半年加速回暖，消费需求将在9月份至12月份的传统销售旺季迎来集中释放。

“预计，2022年二手车交易量有望跃上2000万辆关口。到2025年，新旧车交易比例或将达到1∶1。”郎学红此前在《2021—2022中国汽车流通行业蓝皮书》的发布会上，代表协会发布了行业预测。

虽然政策刺激下未来可期，但目前二手车商库存压力仍然较大，资金回笼速度较慢。流通协会调查显示，5月份二手车经销商整体库存周期为47天。业内人士建议，车商仍应保持谨慎经营策略。6月份会有部分在前期被延迟的消费需求转化，以及全国防疫形势的不断向好，预计多地交易会有一波反弹，但依然建议二手车经销商合理控制库存水平和库存周期，尽快回笼资金。

(责编：罗知之、陈键)