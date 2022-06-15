王宝会

原标题：银行理财步入提质升级阶段

今年5月份，工商银行、农业银行、建设银行等6家国有大行年报披露完毕。从6家银行旗下理财子公司经营业绩看，相较于股份制行、城商行等银行，国有大行依托在理财产品体系、投资种类、风险承压等方面的优势，以相对较强的稳健业绩受到投资者青睐。随着《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（简称《资管新规》）于今年年初落地实施，银行理财产品打破刚兑、开启净值化转型过程中面临哪些堵点？银行理财又如何持续为投资者创造收益？

市场格局逐步优化

记者梳理银行年报发现，截至2021年年末，6家国有大行旗下理财子公司——工银理财、农银理财、中银理财、建信理财、交银理财、中邮理财净利润合计96.64亿元，净利润分别是8.92亿元、17.21亿元、26.09亿元、20.62亿元、11.55亿元、12.25亿元。相较于2020年经营状况，6家理财子公司盈利稳健、增长势头明显。

理财产品规模成为理财公司竞争的关键指标。6家理财子公司管理资产总规模接近10万亿元，其理财管理规模较2020年大幅增长。具体来看，工银理财理财产品余额20218.04亿元，比上年末增加9517.31亿元；农银理财理财产品余额18232.11亿元，与上年相比有较大增幅；中银理财受托管理规模突破1.71万亿元，较上年末增长23.17%；建信理财理财产品规模21883.30亿元，与上年相比有较大增幅；交银理财理财产品余额12246.64亿元，较上年末增长129.43%；中邮理财所管理的新产品规模由年初的2561.09亿元上升至6553.06亿元。

从银行理财市场格局看，2021年年末，银行理财子产品存续规模突破万亿元的有9家，包括4家股份制行、5家国有大行，国有大行继续居重要地位。其中，建信理财、工银理财存续规模分别超过2万亿元，入围行业前三。《中国银行业理财市场年度报告（2021年）》显示，分机构类型来看，截至2021年年底，大型银行存续产品1224只，存续规模1.82万亿元，同比下降69.49%；理财公司存续产品10483只，存续规模17.19万亿元，同比增长157.72%，占全市场的比例达到59.28%，从存续规模来看，理财公司为重要机构类型，理财市场已呈现出以理财公司为主、银行机构为辅的格局。中国银行研究院研究员郑忱阳表示，理财公司已经成为理财市场的主力军，其产品规模之所以增长迅速，最重要的原因是银行落实了监管要求。理财子公司的设立既使得业务专业化、规范化，更好地隔离表内外风险，也极大提高了产品竞争力，银行正逐渐将自身的理财产品迁移到理财子公司，淘汰不符合规定的老产品，加速理财业务转型升级，不断扩大业务规模。

目前，已有29家理财公司获批筹建，包括25家商业银行理财子公司和4家外方控股的合资理财公司，其中25家已获批开业。按控股股东类型区分，大型银行、股份制银行、城商行、农村金融机构发起开业的理财子公司数量分别为6家、8家、7家、1家。值得关注的是，目前已开业的3家合资理财公司均由外资机构控股，这意味着我国理财市场不但具有较强的吸引力，而且对外开放的步伐也在加快。

总的来看，我国银行理财市场有着较好的发展前景，多数银行对大财富管理业务的积极性较高。郑忱阳表示，在利率市场化、金融脱媒化等多种因素推动下，银行传统的规模扩张路径难以为继，轻资产、轻资本运营是发力方向，理财业务是银行的重点发展对象。理财子公司快速入场，依托母行的渠道、客群、技术、品牌优势壮大发展力量，不断强化在理财市场上的主体地位，为银行理财做大资产规模拓宽渠道。

持续提升监管效能

近日，银保监会针对部分理财子公司及其母行理财业务开出4张罚单，合计处罚金额近1500万元。专家表示，这是继2019年首家银行理财子公司获批开业以来，监管部门首次对理财子公司和商业银行理财托管业务开出罚单，该行政处罚也意味着后续理财监管制度将越发从严。

据悉，其中2家被罚理财子公司也是行业头部机构，分别是中银理财、光大理财。招联金融首席研究员董希淼认为，银保监会对中银理财、光大理财进行处罚，这表明在理财公司和理财业务制度规则体系形成之后，监管部门将着力推动理财子公司规范有序经营，确保相关制度办法落到实处，促进理财业务和理财市场健康发展。

近年来，监管部门不断搭牢监管制度框架，接连落地相关配套办法。从2018年多部门联合发布《资管新规》起，拉开了资管行业改革大幕，紧接着《商业银行理财子公司管理办法》《理财公司理财产品销售管理暂行办法》《理财公司理财产品流动性风险管理办法》等文件陆续落地，再到近期发布的《理财公司内部控制管理办法（征求意见稿）》。一系列监管规范明确了理财业务的总体原则、分类管理、产品托管等方面具体要求，提升了各类资管行业监管一致性。

北京大学金融发展研究中心主任刘玉珍表示，理财公司行业整体处于“新生期”，都是过去几年刚刚成立的新型资管机构，其组织架构、业务特征与传统商业银行、非银行金融机构差异较大。目前，监管部门出台相关监管办法，一方面，有利于推动理财公司建立健全统一规范的内控标准，促进理财公司业务规范发展；另一方面，也能防范快速发展过程中可能出现的金融风险。就理财公司内部运营而言，理财公司各业务管理部门应建立清晰而独立的职责分工组织架构。这种独立且相互监督的架构，有助于及时发现潜在业务风险，有助于降低道德风险与利益冲突。

今年下半年，银行理财市场迎来了后《资管新规》时代，发展空间和潜力仍然十分巨大。董希淼表示，下一阶段，监管部门应加强和改进理财业务监管，理财公司应提升专业化特色化发展能力。中小银行应加快发展理财产品代销业务，各方协同努力，共同推动理财市场高效灵活地服务实体经济，更好地满足投资者平衡风险与收益的需求。此外，“理财公司要将风险管理贯穿业务运行全流程，健全风险防控的长效机制。通过专业化的资产投资管理，对低流动性资产、流动性受限资产和高流动性资产采取不同的投资管理安排，确保资产流动性与运作方式、投资者赎回需求等相匹配。”郑忱阳表示。

加快净值化转型

随着理财公司保本理财产品的持续压降和新产品的不断发行，产品净值化转型进程显著加快。4月份，银行业理财登记托管中心发布今年一季度银行理财市场数据显示，一季度，银行理财市场新发产品7717只，募资规模25.14万亿元；新增投资者558万个，累计为投资者创造收益2058亿元。截至3月底，理财产品存续规模28.37万亿元，净值化比例达94.15%，较去年同期提高21.12个百分点。

值得注意的是，尽管《资管新规》过渡期已经结束，但是银行理财尚未实现100%净值化转型，尤其是理财产品估值定价、产品结构调整、投研体系建设是资管行业需要面对的较大难点。比如，从投研体系建设来看，多数银行理财子公司的投资管理、产品研发、营销服务能力相对欠缺，投研思维容易受到信贷利差、授信审批等模式的影响，过于追求收益的稳健和保障，权益类资产投研能力相对较弱，制约了净值化转型进程和市场化竞争水平。

目前来看，尚未完成净值化转型的银行要积极把握转型方向，加快转型进度。郑忱阳表示，已设立理财子公司的银行，要充分发挥其专业化优势，深入调研客户的投资偏好、风险承受能力，为客户匹配多元化的资产配置方案，丰富产品体系，形成自营和代销互补的服务模式；有能力但没有设立理财子公司的银行要抓住转型机遇，进行市场调研和投入产出分析，根据自身业务需求和条件提前筹备设立子公司，加速进场进而为转型争取时间；无法设立理财子公司的中小银行要尽快消化存量产品，转向代销市场，甚至可以根据实际情况退出理财市场，培育优势业务。已完成净值化转型的银行离全面净值化还有一段距离，要紧跟监管脚步，在净值化估值、产品结构调整、客户接受度和满意度等方面下功夫。

今年以来，部分商业银行和理财公司发行的理财产品净值波动加大，少数产品甚至出现了“破净”现象，引发投资者担忧。董希淼表示，所谓的“破净”并不意味着理财产品亏损。目前理财产品期限相对比较长，“破净”理财产品仍在封闭期之内。在产品尚未到期前，净值变化只有参考意义，不表示实际亏损。随着市场好转，部分理财产品在到期之后实现正收益的可能性还是比较大的。银行理财产品相对稳健的风格未改，仍然是公众投资理财的重要选择。

在银行理财净值化时代，如何做好平衡理财投资的风险与收益，满足不同投资者需求，对银行理财的市场化程度、人员配置提出了更高的要求。普益标准研究员霍怡静表示，银行理财机构应积极调整管理模式，提升投研能力、风险管理能力，尤其是专业投研人才的培养和配置。同时，可进一步加大“固收+”类产品的布局，在相对稳健的优势下，分享权益市场红利，在扩大投资品类的同时为投资者提供更多元化的选择。

伴随银行理财市场快速发展和大批投资者进入，投资者能否打破对理财产品原有的“刚性兑付”预期，是银行理财投资面临的一大挑战。董希淼认为，总体而言，银行理财市场部分投资者理财投资经验相对不足。金融监管部门和金融机构应采取多方面措施，对投资者进行持续的教育和保护。同时，投资者自身也要加强学习，不断提高金融素养，提升风险防范的意识和能力。

(责编：罗知之、陈键)