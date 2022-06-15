何星辉

原标题：1∶100万比例月球地质图计划编制

“团队计划编制1∶100万比例的月球地质图，并着手构建数字月球云平台，希望以大数据驱动月球科学研究。”绘制出世界上首幅“高清”版的1∶250万月球全月地质图后，刘建忠研究员和他的团队备受关注。6月14日，在接受科技日报记者采访时，他透露了上述信息。

这幅近日出品的1∶250万月球全月地质图，兼顾了科学性和艺术性，综合表达了月球地质和演化信息。为此，以中国科学院地球化学研究所欧阳自远院士和刘建忠研究员为首的中国科学家团队，奋斗了整整10年。今后，人类针对月球开展的科学研究、探测规划和着陆选址，有了重要的参考资料。

20世纪90年代以来，国际上的月球探测工程方兴未艾。2004年，我国也正式开展月球探测工程。此后，“嫦娥号”系列探测器的成功发射，让中国的月球探测工程取得了辉煌成果，获得了大量的月球数据和科研成果。但对于“嫦娥之父”、中国科学院院士欧阳自远来说，月球地质图编制上的明显滞后，始终是一大憾事。

刘建忠说，2012年，经欧阳自远院士提议，中国科学院地球化学研究所作为牵头单位，率先对月球地质图的编制工作进行了科研立项，前期启动经费是地化所支持的120万元资金和欧阳自远院士捐献的100万元个人奖金。之后，又陆续得到了国家自然基金委、科技部和中国科学院的经费支持。科研经费的日渐宽裕，让团队逐渐壮大，吉林大学、山东大学、中国地质科学院、中国地质大学（北京）、中国科学院地理科学与资源研究所等多家单位也先后加入。

“月球地质图的编研是一个系统工程，既是智力密集型工作，也是劳动密集型的工作。”刘建忠表示，就岩石、构造、图式图例等方面，科研团队进行了分工协作，并开展了很多创新性的工作，但也遇到了不少难题。比如，与地球不同，月球是一个以内外动力地质作用并重演化的星球，月球表面的撞击坑和月壤主要是外动力作用的结果，但内动力地质作用是决定月球基本地质特征的重要因素，这种复杂的情况如何在地图中表达？

“这其实就是一份综合性的集成成果，把地形地貌、岩石建造、地质构造以及年代学研究的成果集成到一张图上。”刘建忠说，团队以中国嫦娥工程数据为基础，充分利用国际上其他月球探测数据和研究成果，通过对月表“地层”、形貌、成分、构造和地质时代的研究，基于月球是一个以内外动力地质作用并重演化的星球这一基本特征，提出了新的月球地质年表，将月面历史分为冥月宙、古月宙和新月宙，同时建立了撞击坑物质、撞击盆地建造、岩石类型和构造类型的划分体系，制定了月球地质图编制的标准、流程、方法和图式图例。

“相比之下，2020年美国公布的号称史上最完整的月球地质图，其地图比例为1∶500万，主要是对阿波罗时代6幅图进行整合并统一标准，没有本质上的改变。”刘建忠说，因为地质图的比例尺越大，图面表达的内容越丰富、越细致，所以1∶250万的比例尺，相当于绘制出一幅“高清版”的月球全月地质图。

(责编：罗知之、陈键)