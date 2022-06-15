刘 艳

原标题：科技创新铺就数字经济“林荫路”

“全国低碳日”来临之际，信息通信行业亮出了积极响应并推动国家“双碳”目标早日达成的阶段性成果。

我国“双碳”目标的提出，为当前及今后一段较长时间全国经济发展提供了根本遵循。作为打造数字经济底座的主力军和全社会绿色发展的重要力量，信息通信行业如何在国家“双碳”战略与行业的健康发展间找到最佳平衡点？

中兴通讯的回答是，用科技创新为数字经济铺设绿色低碳“林荫路”。

近日，中兴通讯获得了由国际公认的测试、检验和认证机构SGS颁发的ISO 14064-1:2018温室气体（简称GHG）排放核查声明证书，成为我国通信行业率先导入并推行ISO 14064-1:2018的企业。

ISO（国际标准组织）发布的温室气体排放ISO 14064标准是国际上对温室气体资料和数据进行管理、汇报和验证的最佳模式之一，也是国际碳排查领域的最高、最完整标准核查体系。中兴通讯获颁SGS认证证书，表明其一直以来致力于碳中和所做的努力获得国际认可。

中兴通讯副总裁陈志萍介绍，中兴通讯注重在企业日常办公和生产经营过程中提升节能环保水平，通过对生产工艺及研发实验室的智能化改造、产品全生命周期的碳足迹追踪管理、自建绿色电站等手段，有效实现节能减排，仅中兴通讯在全国启动的9个办公节能项目，每年即可节约用电2156万度，相当于减排二氧化碳1.98万吨。

在率先实现绿色企业运营的同时，中兴通讯正与产业链通力协作建立“绿色供应链”，携手全球160余家环保服务商打造覆盖全球的绿色循环网络，在原材料选择、物料循环利用、物流运输等环节和全球价值链伙伴共同实现节能减排。

目前，中兴通讯的供应链合作伙伴中，已有40多家头部供应商制定了去碳战略规划，中兴通讯希望，未来的5—10年内，大部分的供应来自有目标承诺的伙伴。

与此同时，中兴通讯严格遵守各国的废弃电子设备管理法规，积极推动废旧产品的回收及资源循环利用。通过与业界领先环保机构进行深度合作，2021年，中兴通讯在国内市场累计处理废品1571吨，整体循环利用率达到97%，在海外市场全年累计处理废品504吨，整体循环利用率达到98%。

国际电联制定新标准显示，信息通信技术行业需在2020年—2030年期间将温室气体排放量减少45%。

据中兴通讯方案总工朱轩介绍，为在根源上减少行业碳排放，中兴通讯通过积极引入绿色能源，打造绿色站点和绿色数据中心等一系列解决方案，帮助运营商构建低碳网络，例如，中兴通讯端到端绿色解决方案GreenPilot，帮助全球运营商每年减少碳排放约100万吨。

在建设绿色数字基座的过程中，中兴通讯提出以“绿色、高效、智能、可靠”为理念的全新“零碳”能源网，深耕“智能光伏、智能变换、智能锂电、智能配电、智能温控”等各项关键技术，从发电到用电全方位助力全球运营商网络向低碳、零碳演进。

截至2021年底，中兴通讯在全球部署太阳能发电超过400MW（兆瓦），每年节约用电超过4.47亿度，减少碳排放约44.7万吨二氧化碳，相当于植树24.4万棵树。

国际能源署（IEA）统计数据显示，2020年，全球碳排放主要来自能源发电与供热、交通运输、制造业与建筑业3个领域。

为改善这一状况，中兴通讯正与行业合作伙伴通过技术创新，共同探索绿色应用场景，目前，已在全球范围内实施了超过60个示范工程，涉及能源、交通、金融等15个重要领域。

例如，云南神火、中国移动、中兴通讯、贵阳铝镁等单位联手共建的“1张5G专网+1个工业智慧大脑+N类创新应用”的一体化绿色智慧工厂，每年可为云南神火节约用电9000万度以上。

陈志萍表示，作为全球数字经济的筑路者，中兴通讯已布局超过500项绿色创新专利，未来将持续加大新能源、新材料、新器件等方面的基础研究，加大数字技术与传统高能耗行业融合的深度与广度，用科技创新增效降耗，助力国家“双碳”目标达成。

(责编：罗知之、陈键)