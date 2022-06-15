人民网记者 余璐

2022年6月15日是第10个“全国低碳日”，今年的主题是“落实‘双碳’行动，共建美丽家园”。

地球，是人类赖以生存的家园。减少碳排放、推广绿色低碳的生产生活方式已成为全世界的广泛共识。

2020年9月22日在第七十五届联合国大会上，我国提出，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。这是中国对世界的庄严承诺。

言必行，行必果。“十四五”时期，我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。我国不断健全绿色低碳循环发展的经济体系，持续推动产业结构和能源结构调整，启动全国碳市场交易，加快构建碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。中国在落实“双碳”目标的道路上稳步前进，步伐坚定有力。

今年是“全国低碳日”十周年，在积极落实“双碳”目标的良好氛围里，简约适度、节能低碳的生活与工作方式已经成为新的时尚，务实高效的全民绿色低碳教育正蓬勃展开，绿色低碳理念日益深入人心。少开一天车、多乘坐公共交通；少用一次性产品、多循环利用；随手关灯、无纸化办公、空调调高一度......日常生活中的很多举手之劳，看似微小，都有实实在在的减排效果。每个人的点滴行动，都将汇聚成落实“双碳”目标的巨大合力。

保护地球，就是守护未来的希望。让我们积极行动起来，每一个人都成为绿色低碳生活的践行者、倡导者和传播者，落实“双碳”行动，共建美丽家园。

策划：余璐 制图：刘志嘉（实习生）

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