人民网北京6月15日电 （记者李栋）据农业农村部最新发布的小麦机收进度显示，我国夏粮主产区已收获小麦2.56亿亩，进度接近八成半。随着麦收由南向北大面积推进，夏种也进入高峰。

近日，在陕西安康市汉滨区张滩社区，连片麦田的夏收工作变得愈加繁忙。“今年在去年100亩小麦的基础上，又多种了20亩。”种粮大户张海涛对丰收信心十足。得益于规模化生产经营带来的优势，防病虫害用上无人机，播种收割全程机械化。“成本降下来了、收益提上去了，加之今年风调雨顺，每亩地增产50公斤左右。”

“藏粮于地、藏粮于技，更要藏粮于心。我们要坚决扛起粮食安全责任，在全面推进乡村振兴的新征程上，继续书写新的篇章。”汉滨区农业农村局局长席鸿冰说。

“今年的夏粮市场呈现出收割进度快、生产形势好、市场价格优三个特点。”国家粮油信息中心首席分析师王晓辉分析，去年秋汛并未对冬小麦播种面积及时机产生较大影响，今年小麦单产明显好于上年，质量为近年来最好，丰收大局已定。

夏收连着夏种，各地夏种也进入高峰期。“一刻不敢耽误，立即调集农资、农机投入夏种。”安徽省蚌埠市怀远县某农机专业合作社理事长尚跃表示，现在播种机器都安装了自动驾驶系统和北斗卫星定位系统，只有遇到障碍物或者掉头的时候，农机手才需要介入，垄与垄间距也更加精准，不仅降低了劳动强度，还大大提高了夏种效率。

我国夏收夏种主要涉及西北、华北、黄淮、西南、江淮、江汉、江南等地。据农业农村部农情调度显示，全国夏种已完成意向面积的44.3%，总体进展顺利。

近日，农业农村部印发《落实全国稳住经济大盘电视电话会议精神 进一步做好扩大农业农村有效投资工作实施方案》，要求各地农业农村部门和部系统各单位进一步聚焦稳定粮食生产、扩种大豆油料、打牢种子耕地农机基础、做优乡村特色产业、实施乡村建设行动、推动农业绿色发展等“三农”重点工作任务，打好政策组合拳，加速投资落地，全力抓好粮食和农业生产，为扎实推进农业农村经济稳定发展，坚决守好三农战略后院提供有力支撑。

“严格落实粮食安全党政同责，把提高农业综合生产能力放在更加突出位置，要通过深入推进‘藏粮于地 藏粮于技’战略，夯实大国粮仓根基。”农业农村部种植业管理司副司长刘莉华说。

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