人民网北京6月15日电 （记者杨曦）国家统计局15日公布多项宏观经济数据显示，5月份，国内疫情防控形势总体向好，生产需求逐步恢复，就业物价总体稳定，主要指标边际改善，国民经济呈现恢复势头。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，总的来看，5月份我国经济逐步克服疫情不利影响，主要指标边际改善，经济呈现恢复向好势头。但也要看到，国际环境更趋复杂严峻，国内经济恢复仍面临不少困难挑战。下阶段，要全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，高效统筹疫情防控和经济社会发展，加大宏观政策调节力度，全力推动稳增长一揽子政策措施落地见效，着力稳定宏观经济大盘，着力保障和改善民生，促进国民经济持续恢复。

工业生产由降转增，装备制造业回升明显

5月份，全国规模以上工业增加值同比增长0.7%，4月份为下降2.9%；环比增长5.61%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长7.0%，制造业增长0.1%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长0.2%。装备制造业增加值同比增长1.1%，4月份为下降8.1%。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长0.7%；股份制企业增长2.3%，外商及港澳台商投资企业下降5.4%；私营企业增长1.1%。分产品看，新能源汽车、太阳能电池等绿色智能产品产量同比分别增长108.3%、31.4%。1-5月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.3%。5月份，制造业采购经理指数为49.6%，比上月上升2.2个百分点；企业生产经营活动预期指数为53.9%。1-4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额26582亿元，同比增长3.5%。

服务业生产指数降幅收窄，现代服务业保持增长

5月份，全国服务业生产指数同比下降5.1%，降幅比上月收窄1.0个百分点。其中，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业生产指数分别增长8.0%、5.5%。1-5月份，全国服务业生产指数同比下降0.7%。1-4月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长4.2%；其中信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作分别增长8.8%、6.6%。5月份，服务业商务活动指数为47.1%，比上月上升7.1个百分点。其中，铁路运输、航空运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。从市场预期看，服务业业务活动预期指数为55.2%，比上月上升2.2个百分点。

市场销售有所恢复，基本生活类商品销售和网上零售持续增长

5月份，社会消费品零售总额33547亿元，同比下降6.7%，降幅比上月收窄4.4个百分点；环比增长0.05%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额29205亿元，同比下降6.7%；乡村消费品零售额4342亿元，下降6.3%。按消费类型分，商品零售30535亿元，下降5.0%；餐饮收入3012亿元，下降21.1%。基本生活消费稳定增长，限额以上单位粮油食品类、饮料类商品零售额分别增长12.3%、7.7%。1-5月份，社会消费品零售总额171689亿元，同比下降1.5%。全国网上零售额49604亿元，增长2.9%。其中，实物商品网上零售额42718亿元，增长5.6%；占社会消费品零售总额的比重为24.9%，比1-4月份提高1.1个百分点。

固定资产投资稳定增长，高技术产业投资增长较快

1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）205964亿元，同比增长6.2%；5月份环比增长0.72%。分领域看，1-5月份基础设施投资同比增长6.7%，制造业投资增长10.6%，房地产开发投资下降4.0%。全国商品房销售面积50738万平方米，同比下降23.6%；商品房销售额48337亿元，下降31.5%。分产业看，第一产业投资同比增长5.8%，第二产业投资增长11.0%，第三产业投资增长4.1%。民间投资增长4.1%。高技术产业投资增长20.5%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长24.9%、10.8%。高技术制造业中，医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业投资分别增长30.4%、29.3%；高技术服务业中，研发设计服务业、科技成果转化服务业投资分别增长20.1%、14.9%。社会领域投资增长12.9%，其中卫生、教育投资分别增长27.8%、9.0%。

货物进出口增长加快，贸易结构持续改善

5月份，货物进出口总额34500亿元，同比增长9.6%，增速比上月加快9.5个百分点。其中，出口19765亿元，增长15.3%，加快13.4个百分点；进口14736亿元，增长2.8%，上月为下降2.0%。进出口相抵，贸易顺差5029亿元。1-5月份，货物进出口总额160374亿元，同比增长8.3%。其中，出口89437亿元，增长11.4%；进口70937亿元，增长4.7%。1-5月份，一般贸易进出口占进出口总额的比重为64%，比上年同期提高2.1个百分点。民营企业进出口占进出口总额的比重为49%，比上年同期提高1.5个百分点。机电产品出口同比增长7%，占出口总额的比重为57.2%。

城镇调查失业率有所下降

1-5月份，全国城镇新增就业529万人。5月份，全国城镇调查失业率为5.9%，比上月下降0.2个百分点。本地户籍人口调查失业率为5.5%；外来户籍人口调查失业率为6.6%，其中外来农业户籍人口调查失业率为6.2%。16-24岁、25-59岁人口调查失业率分别为18.4%、5.1%。31个大城市城镇调查失业率为6.9%。5月份，全国企业就业人员周平均工作时间为47.2小时。

居民消费价格保持稳定，工业生产者出厂价格涨幅继续回落

5月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.1%，涨幅与上月持平；环比下降0.2%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨2.1%，衣着价格上涨0.5%，居住价格上涨1.0%，生活用品及服务价格上涨1.4%，交通通信价格上涨6.2%，教育文化娱乐价格上涨1.8%，医疗保健价格上涨0.7%，其他用品及服务价格上涨1.8%。在食品烟酒价格中，猪肉价格同比下降21.1%，粮食价格上涨3.2%，鲜菜价格上涨11.6%，鲜果价格上涨19.0%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.9%，涨幅与上月持平。1-5月份，全国居民消费价格同比上涨1.5%。

5月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨6.4%，涨幅比上月回落1.6个百分点；环比上涨0.1%。工业生产者购进价格同比上涨9.1%，涨幅比上月回落1.7个百分点；环比上涨0.5%。1-5月份，全国工业生产者出厂价格、工业生产者购进价格同比分别上涨8.1%、10.8%。

(责编：杨曦、吕骞)