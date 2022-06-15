6月13日，杭州趣链科技有限公司与深圳易马达科技有限公司在杭达成战略合作。据介绍，本次合作，双方携手推出区块链换电SaaS平台“e链换电”。趣链科技创始人兼首席执行官李伟、易马达科技董事长兼首席执行官黄嘉曦等双方公司高管出席发布会。

发布会现场。（受访者供图）

据介绍，在“e链换电”的研发过程中，趣链科技凭借其领先的区块链技术，为平台注入了全新“信任血液”，让其从传统商业模式竞争中脱颖而出。除趣链科技区块链技术加持之外，“e链换电”还基于智慧换电网络、智能电池、智能换电柜，集数据服务、安全监测、运营管理等优势，通过打通买家、卖家、评估方、监管部门的全链路数据，实现资产梯次利用，从而实现“电池全生命周期数据上链”“建立安全可信电池行业生态”“规范的电池回收场景”等效果。

李伟表示：“趣链科技高度关注我国新能源产业发展，目前已经采取相关措施有序推动区块链技术在该产业中的应用与落地。此次与易马达的合作，一方面充分发挥各自领域优势，打造了全新的换电商业模式；另一方面，基于‘e链换电’平台，很好地保证了电池价值评估数据的真实可信，进一步为电池相关方缩短回款周期，实现可持续化、可循环化的电池产业链。”

“以链上换电推进城市绿色能源发展，统筹发展好产业生态圈，为广大用户提升绿色出行服务质量的同时，帮助换电运营商客户打造安全、便捷、高效的智慧换电网络运营体系，从而实现一个更具社会价值以及想象空间的金色未来，值得各界加快协力探索。”李伟说。

(责编：董童、李源)