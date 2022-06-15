人民网北京6月15日电 （记者杨曦）国务院新闻办公室15日举行新闻发布会，介绍2022年5月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在会上表示，5月份全国疫情形势整体好转，生产生活秩序逐步恢复，企业复工复产推进，就业形势总体改善，失业率也逐渐小幅下降。

数据显示，5月份，全国城镇调查失业率为5.9%，比上月回落0.2个百分点。其中，25-59岁就业主体人群失业率是5.1%，比上月回落0.2个百分点。

从外来农业户籍人员调查失业率来看，5月份为6.2%，比上月回落0.4个百分点。付凌晖指出，这部分人员主体是农民工，农民工主要从事制造业、建筑业和批发零售业等劳动密集型的产业，同时以私营个体户和灵活就业居多，就业稳定性相对较差。5月份农民工群体的就业改善，也反映出经济运行出现改善，稳就业的政策措施显效。

“疫情的冲击对就业的不利影响还没有完全消除，从总的失业率来看，还处于较高水平。”付凌晖提出，年轻人失业率偏高需要高度重视。数据显示，5月份，16-24岁年轻人的失业率为18.4%，比上月上升了0.2个百分点。他分析主要原因是，在疫情影响下，企业生产经营困难，吸纳就业能力有所下降；同时年轻人求职更倾向于稳定性强的岗位，加剧了供需矛盾。

今年，我国大学毕业生达到1076万人。付凌晖表示，随着毕业季的到来，大学毕业生集中进入劳动力市场，可能会进一步加重就业压力。面对这些复杂的局面，下一步还是要落实好稳定经济大盘的各项措施，促进经济的稳定恢复，增强就业的吸纳能力。要加强援企稳岗，缓解企业的暂时性困难，渡过难关，稳定就业岗位；要做好职业技能培训，促进劳动力市场供求有序衔接；还要积极推动产业升级发展，创造高质量就业岗位，为大学生就业创造更加有利的条件。

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