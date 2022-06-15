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国家统计局：夏粮有望实现较好收成 下阶段要继续抓好粮食生产

2022年06月15日10:57 | 来源：人民网
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人民网北京6月15日电 （记者杨曦）15日，国家统计局新闻发言人付凌晖在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上表示，今年夏粮有望实现较好收成，为全年粮食丰收打下较好基础。

付凌晖指出，今年以来，国际形势复杂严峻，特别是地缘政治冲突加剧，导致国际大宗商品价格，尤其是粮食、能源价格大幅上涨，引发了大家对粮食安全的关注。面对这种情况，不少国家出台了限制粮食出口的措施，进一步加剧了供求矛盾，全球粮食价格持续高位运行。

对此，我国持续加大稳定粮食生产的措施。付凌晖分析，近年来我国高度重视粮食生、粮食安全，已经连续7年粮食产量稳定在1.3万亿斤以上，粮食库存比较充裕。虽然近期受到国际因素的影响，国内粮食价格有所上涨，但幅度明显低于国际水平。从当前情况来看，夏粮生产已经处于收获阶段，有望获得较好的收成。

去年，由于严重的秋汛影响，部分地区播种期有所推后，苗情比较复杂。付凌晖介绍，今年整体气候条件不错，各方面加大了田间管理，加强了对人员生产的指导，夏粮有望实现较好的收成，为全年的粮食丰收打下较好基础。

“当然，现在国际环境比较复杂，下一阶段要继续抓好粮食生产，进一步降低农资价格上涨带来的农业生产压力，确保全年粮食产量平稳增长。”付凌晖强调。

(责编：杨曦、吕骞)

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