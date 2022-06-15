人民网北京6月15日电 （记者杨曦）15日，国家统计局新闻发言人付凌晖在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上表示，5月份生产需求出现积极变化，随着稳增长政策措施落地见效，6月份经济运行有望进一步改善。

付凌晖指出，受国际环境复杂严峻、国内疫情冲击等超预期因素的影响，二季度经济运行下行压力加大。面对困难的局面，在党中央坚强领导下，各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展，积极稳定宏观经济大盘，加大物流保通保畅力度，强化助企纾困，推动企业复工复产，经济运行实现由受到疫情冲击因素出现下滑到逐步恢复的转变。

数据显示，4月份受多地疫情散发的影响，经济主要指标出现下降，5月份疫情防控向好，生产需求出现积极变化，但是仍有部分指标同比下降。付凌晖分析认为，6月份，随着一揽子稳增长政策措施的落地见效，经济运行有望进一步改善。主要体现在以下几个方面：

一是需求拉动有望增强。从投资来看，稳投资力度持续加大，投资增长支撑作用逐步加强。1-5月份，制造业投资同比增长了10.6%，其中装备制造业增长22%，基础设施投资增长加快。1-5月份，基础设施投资同比增长6.7%，比1-4月份加快0.2个百分点。从先行指标来看，1-5月份新开工项目计划总投资同比增长了23.3%，保持较快增长。从消费和外贸来看，5月份社会消费品零售总额降幅明显收窄，随着生活秩序逐步恢复，消费回升的步伐也会加快。5月份，我国进出口增速明显加快，显示出外贸韧性比较强的特点。随着外贸企业生产恢复，港口物流改善，货物出口对增长拉动也会继续显现。

二是生产恢复有望加快。从工业看，5月份工业生产实现由降转升。随着企业复工达产的加快，尤其是部分前期受疫情冲击比较大的地区工业生产改善，将支撑工业生产加快。从调研的情况来看，上海、吉林等地工业生产积极变化明显增多。从服务业看，5月份，服务业生产指数下行势头减缓，部分接触型服务业降幅收窄明显。随着疫情防控总体向好，生产生活秩序恢复，服务业改善态势有望延续。5月份，服务业PMI中，企业经营活动预期指数已经比上月明显回升，达到55.2%。

三是市场运转有望改善。从交通物流看，5月份，全国货物周转量同比增长3.4%，比上月加快0.3个百分点，全国港口集装箱吞吐量增速由负转正，同比增长4.3%。随着物流保通保畅的持续推进，6月份交通物流状况将进一步改善，有利于生产流通顺畅运行。从工业品价格来看，市场保供稳价的成效显现。5月份，原煤、原油、天然气的产量分别增长10.3%、3.6%和4.9%，有利于能源价格稳定，也带动了PPI涨幅回落。5月份，PPI同比上涨6.4%，涨幅比上月回落1.6个百分点。PPI尤其是上游价格涨幅回落，有利于缓解中下游行业的成本压力，改善工业经济运行。

四是稳增长政策措施进一步显效。面对外部环境复杂严峻和国内疫情冲击带来的经济下行压力，在原有的稳增长政策措施基础上，5月份国务院进一步出台稳住经济一揽子政策措施，包含了6方面33项具体举措，各地也在积极落实中央要求，结合地方出台稳定经济的措施。这些措施有望在6月份逐步显效，将促进经济稳定向好。从近期情况来看，大规模留抵退税政策有效实施，对于缓解企业经营压力发挥了积极作用，同时金融支持实体经济的力度不断加大，企业资金状况得到改善。

“综合来看，如果疫情能够得到有效控制，各项稳增长措施落地见效，在各方面共同努力下，二季度经济有望实现合理增长。”付凌晖说。

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