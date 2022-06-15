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国家税务总局：阶段性加快出口退税办理进度有关工作

2022年06月15日11:16 | 来源：人民网
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人民网北京6月15日电 （记者车柯蒙）为落实国务院常务会议关于对信用好的企业阶段性加快出口退（免）税办理进度的要求，促进外贸保稳提质，提升对外开放水平，近日，国家税务总局发布关于阶段性加快出口退税办理进度有关工作的通知。

根据通知，自2022年6月20日至2023年6月30日期间，税务部门办理一类、二类出口企业正常出口退（免）税的平均时间，压缩在3个工作日内。到期将视外贸发展和实际执行情况，进一步明确办理时间要求。

值得注意的是，一类、二类出口企业，是指出口退税管理类别为一类和二类的出口企业。正常出口退（免）税，是指经税务机关审核，符合现行规定且不存在涉嫌骗税等疑点的出口退（免)税业务。

记者了解到，今年4月，税务总局等十部门下发了《关于进一步加大出口退税支持力度 促进外贸平稳发展的通知》（以下简称《十部门通知》）。从进一步加大助企政策支持力度、进一步提升退税办理便利程度、进一步优化出口企业营商环境三个方面提出了15条措施。

对出口退税信用好的企业阶段性加快退税办理进度，是党中央、国务院为进一步稳外贸稳外资作出的一项重要部署，是税务机关在《十部门通知》基础上，进一步支持外贸稳定发展、更好服务高水平对外开放大局的重要举措。

通知要求，各级税务机关要切实强化政治担当，深化思想认识，结合接受中央巡视自查整改等工作，加强组织领导，加大督促指导，压实工作责任，坚持“快退、狠打、严查、外督、长宣”五措并举，确保本地区一类、二类出口企业正常出口退（免）税的平均办理时间不超过3个工作日。

(责编：罗知之、吕骞)

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