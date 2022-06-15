人民网北京6月15日电 （记者任妍）6月14日，记者从财政部获悉，中国与国际农业发展基金（以下简称“国际农发基金”）以线上方式共同举办合作40周年纪念活动。财政部副部长余蔚平、国际农发基金总裁吉尔贝·洪博出席活动并致辞。

余蔚平指出，40年来，中国与国际农发基金秉承消除农村贫困、促进农业发展的共同理想，携手同行、开拓创新，国际农发基金助力中国“三农”改革和发展，中国助力国际农发基金推动农业国际发展，双方成为全方位合作伙伴，在农业领域树立了合作共赢的典范。面向未来，中国期待双方共同构建促进中国乡村振兴、亚太农村减贫发展、全球农业发展的伙伴关系，欢迎国际农发基金积极参与全球发展倡议，为中国经济社会高质量发展，为落实联合国2030年可持续发展议程、推动构建人类命运共同体做出新贡献。

洪博表示，中国与国际农发基金合作成效显著，有效支持中国农业农村减贫发展。中国是国际农发基金最大的捐款国之一、执董会最积极的成员之一，也是国际农发基金机构改革的坚定支持者与南南合作的拥护者。国际农发基金从双方合作中获益匪浅，将继续坚定支持中国发展。国际农发基金愿推动双方合作与时俱进，在战略参与及对话、伙伴关系建设、知识分享及南南合作等方面加强合作，为推进全球发展事业贡献力量。

会上，中国常驻联合国粮农机构代表广德福大使、联合国发展系统驻华协调员常启德等与会嘉宾，从不同角度回顾了中国与国际农发基金合作历程及丰硕成果，高度肯定双方合作在帮助中国消除农村贫困方面发挥的积极作用，认为双方合作为国际减贫及农村发展事业提供了有益借鉴。纪念活动上还发布了由财政部和国际农发基金共同编纂的纪念画册《四十年携手同行 共促农村减贫发展》。

据悉，国际农发基金是联合国粮食与农业领域的三大机构之一，成立于1977年，共有177个成员国，是全球唯一专门致力于农业开发、农村转型和保障粮食体系的专业减贫机构。中国于1980年正式加入国际农发基金。截止目前，国际农发基金共在中国开展33个贷款项目，遍及22个省（市、区），惠及2000万农民。

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