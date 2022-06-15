今年83岁高龄的刘竹生院士，是我国唯一一型载人火箭长征二号F火箭的前任总设计师，除了研究火箭，他平日里还有一个爱好——考古。最近，他对三星堆出土的文物有了新发现，于是让外孙帮忙，整理出了厚厚的一沓研究笔记，在他看来，考古跟他的“老本行”颇有相似。

用于发射神舟飞船的长征二号F火箭，也被称为“神箭”，火箭点火升空后，飞行时间只有580多秒。第一次来报道神舟飞船发射的时候，刘竹生院士就跟我说过，“只要你经历过这580多秒，它就会让你终身难忘。”

（中间为刘竹生院士）

近日，总台央视记者走进了刘院士的家。刘院士说，自己从事航天事业近60年，却从未亲眼看过火箭点火升空，他一直有个心愿，就是能到现场看一次火箭。为了完成他的心愿，我们与刘院士做了个约定，在神舟十五号发射时，陪他一起去见证“神箭”飞行580秒的终生难忘。

今天让我们走近中国科学院院士刘竹生，听他解密中国载人火箭的故事。

（视频制作：总台空天逐梦融媒体创意工作室）

(责编：周志华(实习生)、杨光宇)