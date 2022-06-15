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菜鸟接入浙江碳普惠平台 市民绿色收寄可累积碳积分

2022年06月15日14:41 | 来源：中国网科技
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原标题：菜鸟接入浙江碳普惠平台，市民绿色收寄可累积碳积分

6月15日是全国低碳日，菜鸟绿色物流接入浙江碳普惠平台，菜鸟推动的快递包装绿色回收计划正式“破圈“，参与助力全民减碳。

浙江碳普惠平台于今年3月29日上线，是由浙江省发展改革委牵头开发建设的应用，是全国省级碳普惠应用，也是浙江省双碳数智平台中的重大应用之一，旨在助推形成人人碳普惠的低碳生活新风尚。全省居民在衣、食、住、行各个领域的“低碳生活”都可以在浙江碳普惠平台累积碳积分，兑换包括环保商品、计量仪器校准服务、机场贵宾间休息服务等权益。

菜鸟接入浙江碳普惠平台以后，快递消费者参与菜鸟快递包装回收、低碳寄取、旧箱再利用，都可以在浙江碳普惠平台形成碳积分，获得上述权益。

据了解，菜鸟五年前启动的“回箱计划”已经覆盖到315个城市近10万个菜鸟驿站，预计每年可回收上亿个包装。同时，能覆盖更广泛人群的线上快递回收阵地也已经形成，几乎与浙江碳普惠同时，菜鸟在“回箱计划”的基础上进一步升级绿色产品方案，推出中国物流行业绿色互动社区——“菜鸟绿色家园”，消费者可在该社区体验绿色快递消费，线下参与快递包装回收等绿色消费行为都会累计在绿色家园的减碳账单上，成为消费者的绿色能量，免费兑换实物等权益。

菜鸟方面透露，下一步，菜鸟绿色家园将与浙江碳普惠平台打通，两个绿色减碳阵地将推出多种权益，联手激励市民的节能减碳行为，共同助力碳达峰碳中和目标的实现。

(责编：曹淼、李源)

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