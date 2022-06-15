原标题：化“软实力”为“硬通货” 浙商银行全方位赋能科创企业

位于成都高新区的云科新能汽车工厂的车间里， 7台无人驾驶电动汽车已打包完毕，等待发货交付客户。

“多亏了浙商银行的‘人才支持贷’，及时解决了我们有技术有人才但缺资金的难题，我们的生产才能按时推进下去。”成都云科新能汽车技术有限公司创始人刘力如是说。

培育科技创新企业是实现动能转换、引领高质量发展的重要举措。但科创企业普遍面临着技术研发创新投资资金大、轻资产融资难等发展痛点。日前，浙商银行积极落实国家鼓励创业创新、深化创新驱动发展的决策部署，不断深化全国首个以高层次人才作为精准服务对象的“人才银行”品牌，让企业“软实力”变成融资“硬通货”，并且推出“星火计划”科创金融专项行动，积极履行“金融顾问”职能，陪伴“专精特新”企业全周期成长；同时，在稳经济35条措施中再次强调要强化科创金融服务“专精特新”。

截至2022年4月末， 该行“人才银行”累计对接高层次人才客户1000余户，累计授信金额超170亿元；服务“专精特新”企业超1600户，融资余额超300亿，持续加强科创领域金融支持。

深化人才银行服务，纯信用破解小微科企融资难

刘力所讲的“人才支持贷”，是浙商银行作为“人才银行”精准服务高层次人才的三大专属金融产品之一，主要面向特定人才实际参与经营的小型微型企业发放，用于满足其创业创新项目生产经营需要的小企业贷款。

据介绍，高层次人才凭借人才证明文件、营业执照、相关经营佐证等即可快速申请，手续简便高效，贷款额度最高可达2000万元。

而云科新能汽车是国家级高新技术企业，以清华汽车系团队为核心，专注于智能网联新能源汽车技术及产品，拥有四川省高层次人才2人、成都市领军人才2人，核心研发团队荣获“成都市顶尖创新创业团队”，完全符合申请标准。

由于前期在无人驾驶电动汽车及新能源汽车整车电控系统研发等方面，创业团队投入了大量资金，到生产运营环节时，流动资金短缺问题使云科新能的发展陷入僵局。浙商银行成都分行得知后，第一时间为其制定了“人才支持贷”服务方案，3天就发放了200万元信用贷款，企业得以及时订购了生产组件，顺利完成订单交付。

据了解，浙商银行首创的“人才银行”融资服务，已推出“人才支持贷”“人才惠”“人才卡”等“个人金融+企业金融”的综合金融服务，为人才企业，特别是处于起步阶段的科创型小微企业，提供多方位金融支持。此外，浙商银行积极推进以企业竞争力为核心的“轻”授信模式探索，探索科创企业发明专利等知识产权质押业务，实现从传统“数砖头”到科技“数专利”的转变，助力企业升级发展，尽快把科技成果转化为现实生产力。

量身定制服务方案，帮助龙头科创企业复工复产

不仅能及时帮助小微科创企业解决融资问题，浙商银行还尽全力满足科创龙头企业在关键时刻的资金需求。

就在复工复产前夕，浙商银行上海分行为半导体封测企业紫光宏茂微电子(上海)有限公司完成了一笔4600万元的国内证议付资金投放，在疫情期间高效及时地满足了科创企业资金需求。

紫光宏茂是上海市青浦区的国家级专精特新、高新技术企业，拥有十余年的半导体封装和测试经验，是上海市首批复工白名单集成电路企业之一。

了解到紫光宏茂将进行复工压力测试后，浙商银行上海分行立即主动与其联系，沟通需求。企业表示需尽快与产业链上下游恢复生产合作，下游企业长江存储科技已向其开立了2亿元信用证，希望能尽快办理议付获得资金，并尽量降低融资成本。

面对疫情封控期间银行自身和企业均面临无法线下办理业务的困难，浙商银行上海分行灵活运用国内信用证线上议付直通车功能，与开证行积极联动，协助企业办理分批次交单，同时向企业提供国内信用证线上议付直通车和买方付息的业务方案，客户足不出户，全程线上操作，就快速实现议付资金到账获，高效解决了半导体龙头科创企业经营周转的流动资金需求，以优质的金融服务，确保“芯跳不止”。

践行金融顾问制度，实现对专精特新企业全新赋能

当前，“专精特新”企业已然成为社会的科技创新先锋，如何更好地赋能以“专精特新”为代表的科创企业是浙商银行近年来一直在探索的问题。

面对传统银行服务的不适应性，浙商银行在2021年针对专精特新企业正式推出“星火计划”科创金融专项行动，为科创企业提供“专业化、全周期、全方位”的综合金融服务方案。

明度智云（浙江）科技有限公司现已是一家专精特新“小巨人”企业，专门为中国医药企业提供数字化服务。从它成立初期，浙商银行就给予千万授信，陪企业度过两年左右的成长期。“星火计划”推出后，浙商银行又主动为明度智云扩大了授信额度，并在2022年疫情期间以最优惠的价格支持企业研发投入。浙商银行将延伸服务产业链及上下游客户，支持企业迭代升级产品，做大做强细分市场；还将创新以投贷联动作为纽带，构筑金融服务生态圈、整合多方优质资源全力支持企业。

在此过程中，浙商银行积极践行金融顾问制度，以顾问式金融服务全程陪伴企业成长。该行倡导通过金融顾问这个“1”,链接起银行、券商、保险、创投、基金、私募等各类金融机构形成的“N”种合力。同时，本着合作、开放、共享的理念，多层级、多维度加强与行业协会、担保公司、律师事务所、会计事务所、知识产权评估机构等专业机构的协同，合力解决“专精特新”成长中遇到的金融、财务、法律、管理等问题。

目前，浙商银行已率先行动，积极发挥自身作为浙江省金融顾问服务联合会、浙江省并购联合会会长、浙江省金促会副会长单位的作用，凝聚各方合力，为“专精特新”等科创企业的发展搭建更广阔的舞台。（俞露娜）

(责编：董童、李源)