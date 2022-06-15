原标题：【环球·云对话】端木筠：环保也可以很艺术

如今，“环境可持续发展”不再是一个新鲜的话题，但如何做出新意且又真正有效？是很多企业面临的课题。宝洁美尚美发事业部于近日发起了“无用之用废材变美”项目，将废旧塑料升级回收，打造成为匠心独到的艺术品，让废弃塑料可以被更有价值地回收利用，赋予再生塑料充满艺术性和生命力的“重生”。

全国低碳日到来之际，宝洁大中华区美尚美发事业部“尽责 尽美”项目负责人端木筠（以下简称“端木”）聊了聊关于可持续发展与艺术相结合的新思考。

“不材之木 亦可成材 无用之用 终为大用”

塑料诞生于人们对效率与便捷的追求。但过度使用的塑料包装如果回收不当，最终会影响我们赖以生存的土地、河流和海洋，成为别人眼中的“废材”。

庄子的寓言中说过一棵不材之木因为无用而长成参天神树。而这也为端木和她的团队带来的新的思考。如果将这些废弃塑料升级回收，将其“废材变美”，也会得到塑料循环的“大用”，发挥它真正的价值。“无用之用废材变美”项目由此诞生。

宝洁美尚事业部从2020年开始聚集“塑料循环”领域，并请教了回收领域的多位专家，了解行业业态及塑料回收产业痛点并作出详细分析。塑料回收面临的困难更多是在接收端，也就是塑料回收后如何处理的问题。大多数的回收塑料会被降级处理。作为具有影响力的快消企业，如何令消费者关注到塑料回收的价值是至关重要的。“无用之用废材变美”这个项目就是聚焦在塑料回收如何成为“美好事物”的升级回收上。

项目邀请了浮梁寒溪村的村民共同加入塑料瓶回收，在宝洁黄埔厂和合作伙伴“通产丽星“的工厂里，村民回收的废弃塑料瓶和宝洁工厂的塑料肥料一起开启了一段“淬火重生”之旅。宝洁团队和工人们一起，依靠大工业技术与奇思妙想的手工，将废弃的塑料瓶打碎、热压、冷却，重生为蔓延着美丽纹路的再生塑料彩片。平日里习惯了一成不变的流水线工作的师傅们，也成为了艺术匠人，3000多刀的手工切割、超过10000小时的手工制作，在师傅的手中，再生塑料彩片最终成为了灵动的蝴蝶配饰、别致的斗笠帽和精巧的颈饰。

这些塑料包装的诞生是为了美化人们的日常，它们成为废弃物之后也可以破茧成蝶，以另一种姿态继续绽放它们的美。“这是一次探索塑料升级回收的大胆尝试。希望宝洁本身的影响力能让这些尝试行动在产业中产生标杆性的作用，推动整个循环经济产业链上的多种力量。尤其是促进上下游公营企业增加对塑料回收技术、人才的投资，扩大产能。“端木说到。

每个人都可以成为“艺术家”

去年，端木参观了景德镇浮梁寒溪村的大地艺术节展览。艺术展品高高在上的距离感被真实的温暖和感动所取代，每一件作品表达的当地的村民的真实故事令她无比动容。而这次“无用之用废材变美”项目特别重回大地艺术节展览所在地寒溪村，号召当地的小朋友和村民一同关注环保和塑料回收。这些当地收集的塑料垃圾随后在宝洁的再生工厂中被创造成可爱的再生艺术品，又回到孩子和村民手中。

这其中，宝洁员工、工厂师傅、设计师，景德镇儿童，所有人都是废材变美背后的艺术家。努力寻找环境人文与现代美好生活的和谐共通之处。端木相信，塑料回收将不再是一件普通、无趣且不易参与的事情，而是让生活变得更美好的实践。被启迪的人们也会用自己的力量去创造更多环保的可能性。

“无用之用，废材变美”的行动不仅仅是一次减少塑料的努力，还包含着对环保无限可能性的探索，和让环保变成更有趣、更时尚的尝试。宝洁美尚用大工业时代下的手工匠心赋予了废旧塑料更高的艺术价值，实现了可持续与美在日常生活中的共存，传递出了可持续生活与美好生活并不冲突、甚至可以让生活更美的理念。

将可持续发展的理念深入业务的方方面面

2020年，宝洁美尚事业部发布了 “尽责尽美 Responsible Beauty”项目和目标。其中，可持续包装是重点之一。宝洁承诺到2030年，实现包装100%可回收或可再利用，减少50%石油基塑料使用量。这次废材变美的项目，就是宝洁尽责尽美项目的一次重要实践。宝洁将影响力延伸到上下游供应链，赋能下游的塑料循环供应商做出塑料升级回收的努力，为打造循环经济做出贡献。

端木介绍说，尽责尽美不是割裂在业务外的额外任务，而是每天开展业务的方式。可持续发展的理念已深入其方方面面。

除了可持续包装方面的努力外，宝洁美尚也在产品创新、生产、物流等各方面不断践行着可持续发展理念。目前，大多数宝洁美发产品塑料包装已实现瓶身可回收；飘柔免洗护发素突破传统洗头步骤，每次使用省下冲洗护发素的水，约等于一个人两周的饮水量。洗护发品牌Herbal Essences植感哲学宣布联合英国皇家植物园Kew园及中国科学院昆明植物研究所，支持Kew 园“千年种子库”项目，助力科学家对20 种中国本土濒危植物的研究和保护，对生态环境和人类社会生活的发展有着重要意义。

同时，宝洁美尚还致力于把环保的理念扎根到美尚的潮流中。2021年的上海时装周中，宝洁美尚与Susan Fang合作，将海飞丝的废弃塑料瓶变身成为时尚手包，并在上海进博会上亮相，让环保与时尚和谐共振。

端木说：“宝洁在全球有50亿消费者，这样规模意味着我们在产品中的可持续创新，可以影响到千千万万家庭的绿色实践。我们希望将可持续发展理念融入消费者生活的每一天，将可持续发展变成一件人人参与的规模化的行动。”

宝洁美尚“尽责尽美”也将继续通过产品的创新，推进行业合作，并调动更多消费者参与到绿色低碳的实践中，携手品牌与消费者共创低碳未来，成为一股社会向上向善的力量。

(责编：董童、李源)