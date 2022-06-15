原标题：重磅！全国低碳日碳普惠合作网络正式成立

6月15日， 在泉城济南由生态环境部和山东省人民政府主办的2022年“全国低碳日”主场宣传活动上，“碳普惠合作网络”宣布正式成立。

2022年“全国低碳日”主场宣传活动现场

“碳普惠合作网络”由生态环境部宣传教育中心、中华环保联合会、中国互联网发展基金会、国家发展和改革委员会国际合作中心、中国生态文明研究与促进会合作发起创立。碳普惠合作网络是自发自愿、非赢利的协作机制。今后，该网络将利用合作机制，在碳普惠课题研究、宣传教育、试点示范、标准制定等方面开展密切合作，并积极建言建策，为推动全国碳普惠工作开展发挥促进作用，营造全民共建共享绿色生活的社会氛围，激发全民绿色低碳生活热情，助力绿色低碳发展！

在双碳目标背景下，消费端碳减排重要性愈发凸显。在动员全民参与实现双碳目标的实践中，党中央、国务院高度重视形成“健全党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的”环境治理体系和绿色低碳转型发展新格局，并将构建碳普惠长效机制纳入顶层设计，将“绿色低碳全民行动”作为碳达峰碳中和的重要举措之一，力求最大化释放全社会各方力量深入参与的潜力，同时强调从消费端倒逼生产端减排，最终实现消费端、生产端双向协同发力，共同支持国家双碳战略目标的实现。

碳普惠合作网络总召集单位生态环境部宣传教育中心主任田成川表示，碳普惠是绿色低碳发展的创新机制，通过建立商业激励、政策鼓励和核证减排量交易等公众低碳行为正向引导机制，链接消费端减排和生产端减排，将个人绿色行动的涓涓细流凝聚成低碳发展的洪流，开启了个人参与减排行动的一扇新窗口，是引导公众参与绿色生活的重要途径，也将成为碳金融创新的重要领域，成为落实中国碳达峰碳中和目标愿景的重要抓手。

碳普惠合作网络首个研究成果《数字化工具助力公众绿色出行研究报告》在会上同时发布，研究表明以数字技术为特点的碳普惠，有力地促进绿色低碳生活数字化、智能化、便捷化协同发展。

2021年10月发布的《中国落实国家自主贡献成效和新目标新举措》提出，要探索碳普惠机制创新，推进碳普惠制试点建设，激励全社会减排行动。碳普惠合作网络的成立可谓正当其时。这不仅是对落实碳普惠机制的生动诠释和有益探索，也是通过数字化实现消费端减污降碳的重要行动，必将有力地推动我国碳普惠机制的推广与实践，也将显著促进绿色生活方式广泛形成，助力实现碳达峰、碳中和目标愿景。

(责编：曹淼、李源)