本报北京6月14日电 （记者李心萍）近期，人社部将向社会公示机器人工程技术人员等18个新职业信息。据介绍，此次公示的新职业具有以下几个特点：

在数字经济发展中催生的数字职业。当前，数字经济正在推动生产方式、生活方式和治理方式产生深刻变革。此次公示的“机器人工程技术人员”“增材制造工程技术人员”“数据安全工程技术人员”“数字化解决方案设计师”“数据库运行管理员”“信息系统适配验证师”“数字孪生应用技术员”“商务数据分析师”“农业数字化技术员”等职业，均是参照《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》进行界定的。

在碳达峰碳中和的发展目标要求下涌现的绿色职业。碳达峰、碳中和是实现经济社会更高质量可持续发展的必要路径，正在悄然改变能源与经济结构，推动产业转型升级，“碳汇计量评估师”“综合能源服务员”“建筑节能减排咨询师”等新职业应运而生。占据主体能源地位的煤炭资源，其清洁化、大型化、规模化、集约化利用和由单一燃料属性向燃料、原料方向转变的产业发展新趋势，使“煤提质工”这一新职业从传统产业中诞生。转变农业发展方式、优化农业产业结构，通过数字技术的引入，不断提升农业数字经济渗透率、实现农业农村高质量发展，催生出“农业数字化技术员”这一绿色农业领域的新职业。

在新阶段新理念新格局和人民美好生活的需要中孕育的新职业。随着基层一线从事退役军人政策咨询、信访接待、权益保障、安置服务、就业创业扶持等事务人员增多，传递党和政府关心关爱、打通政策落实“最后一公里”的重要力量——“退役军人事务员”这一新职业得以提出。随着家庭教育促进法的出台实施和“双减”等政策的推行，确立从事家庭教育和研学旅行指导人员的职业属性、界定职业工作任务等显得很有必要，基于此，专家和有关部门提出了“家庭教育指导师”“研学旅行指导师”2个新职业。为满足广大旅游消费者个性需求的民宿行业蓬勃发展，“民宿管家”得以设立为职业。城市轨道交通建设如火如荼的开展和城市轨道交通设施的不断投入运营，对城市轨道交通行业从业人才的需求量已达数十万人，事关广大城市居民出行安全的“城市轨道交通检修工”这一职业的确立，将为服务人民美好生活、促进共同富裕提供坚实保障。

下一步，新职业信息经公示征求意见、修改完善后，将被正式纳入新版《中华人民共和国职业分类大典》。人社部将会同有关部门组织制定新职业标准，指导培训机构依据国家职业标准开展培训。同时，积极稳妥推行社会化评价，对评价认定合格的人员，由评价机构按照有关规定颁发证书，获证人员可按规定享受职业培训补贴、职业技能鉴定补贴等政策。

《 人民日报 》（ 2022年06月15日 13 版）

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