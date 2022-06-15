本报记者 刘以晴

“阿姨，您的姓名、年龄、住址都和我说一下。”走进吉林省白城市一所家政公司，行政助理方明明正在录入月嫂信息。她的办公桌上，摆着关于工作技能的书籍，书页的边缘贴满了便签条。“工作不忙的时候，我就会自学一些技能，本领更强，底气也更足。”方明明说。

今年23岁的方明明来自白城，就读于内蒙古师范大学，是一名非师范类毕业生。她来自零就业家庭，父亲离世后，身体不好的母亲靠做针线活补贴家用。因为想照顾母亲，她一心想着毕业后回家乡上班。“之前我觉得自己是一个大学生，找工作应该不太难。”然而，求职过程中方明明却发现困难并不少。

“一是没信息，二是没信心。”回忆起自己求职中的两大难题，方明明说道。在求职网站上，白城的就业信息并不是很多。方明明挨家挨户投递简历，“但要么岗位不适合我，要么招聘单位已经找到了合适的人员。”

有一次，方明明接到了一家心仪学校的试讲邀请。她很重视这次机会，熬夜准备了30多页的课件。可试讲结束后，老师看过她的简历，让她回家等通知，却没有了下文。“我是师范学校的非师范生，还没有教师资格证。”方明明说。她看着眯眼穿针的妈妈，“心里像堵着一块石头。有时去参加面试，越是想做好，越是紧张得说不出来几句话。”

为了解开求职路上的难题，妈妈带着方明明找到了洮北区就业局。第一次见到副局长于砚华时，方明明已经有些灰心。于砚华先拉母女二人坐下。仔细看过方明明的简历后，报出了五六家公司的名字，让她去试试看。“这些公司都招大学生？这家企业离我家就两条街，我怎么都不知道？”方明明有了些兴趣。

但再一询问，方明明的声音又小了下去：“都招文员啊，那是干啥的？”“下周正好有一个面试，我开车捎上你，咱去溜达一圈。”于砚华说。

撰写文件、制作表格、整理图片……于砚华带着方明明在面试的公司里“泡”了几个小时。看着忙碌的职工，方明明打消了心里的一些疑虑：“原来文员要做这么多事情。我以前也帮辅导员做过表格，还被夸做得整齐呢！”

趁热打铁，回家路上，从公司情况到岗位要求，从薪资待遇到未来发展，于砚华拿此前的高校毕业生举例，和方明明讲得很细。“文员的工作时间规律，方便你照顾妈妈。而且，如果你以后真想当老师，工作之余花时间备考教师资格证也不迟。”此后的半个月，于砚华又陆续给方明明推荐了人事专员、行政助理等岗位。

一天，临近下班，工作忙得差不多了，于砚华给方明明打去电话，询问求职情况。“第一家公司没通过。”方明明说。没工作经验、专业不对口、成绩不够好……于砚华安静听完方明明“倒苦水”，耐心对她说：“我刚开始工作时，也什么都不会，这是事实，但未必是缺点。”找出方明明的简历，于砚华陪着她将经历一一回忆梳理，还掐着秒表，给她模拟面试。

“因为是零就业家庭的孩子，所以我对她格外上心。”挂了电话，于砚华才发现外面天都黑了。

“华姐把你的简历推荐来了，你先做一个一分钟的自我介绍吧。”很快，方明明接到了一家公司的面试邀请。

“我之前整理过班级表格，懂得表格制作的基本操作。其他的工作技能，我都可以学习。”两天后，方明明再次参加面试，“还是紧张，手都是凉的。但按华姐说的，声音响亮，条理清晰，把自己介绍清楚，就算成功了。”出乎方明明的意料，这场面试持续了半个小时，结束前，她还向面试官询问了岗位的发展规划。

“面试官说我通过了面试，我也喜欢这儿，就这家了！”迈出企业的大门，方明明激动地给妈妈和于砚华发去信息。

方明明的经历，是吉林省帮助困难高校毕业生就业的缩影。据了解，白城市洮北区就业局同广播电视台联合开通就业热线。热线开通以来，解答就业问题万余次。针对困难高校毕业生等重点就业群体，今年，吉林省出台20条措施，优化“96885吉人在线”平台，为企业和求职者提供就业和人才服务；开展“服务企业月”活动，人社部门与多家单位联合开展“民营企业招聘月”等线上招聘活动和直播带岗近500场，共提供岗位15.6万个。

入职后，方明明与于砚华始终保持着联系。“华姐时不时会给我打个电话，问问工作情况，鼓励我趁着年轻多学习。现在我上班了，可以帮着家里分担压力，妈妈也不用那么累了。我一定好好干！”方明明说。

《 人民日报 》（ 2022年06月15日 13 版）

(责编：曹淼、李源)