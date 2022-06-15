我是吉林省白城市洮北区就业局的副局长，多年来一直从事就业帮扶工作。第一次见到方明明，是在招聘会结束以后。等现场基本没人了，她和妈妈才上前和我说了几句话。方明明家里经济条件不太好，找工作也不是很顺利。她躲在妈妈身后，不爱抬头。我知道，她心里有些失落。

毕业生求职过程中，难免受挫，感到焦虑。作为零就业家庭的毕业生，我更能感觉到明明的压力很大。当晚，我给她制定了专门的求职台账，简历、需求、推荐岗位……每个零就业家庭的高校毕业生我们都会建一份这样的台账，并且安排固定的帮扶人员，重点关注，做好服务。

今年，我们和500多家本地企业建立了就业联系，定期询问岗位需求，再根据学历要求、企业性质等进行分类。我将明明的简历有针对性地推荐给了几家企业。

在明明签约现在这份家政公司的工作以前，也有企业发来入职邀请。尽管工作不太合自己的心意，但明明急于补贴家里，心里有些动摇。她决定签约前，我“拦”了一下，劝她再考虑考虑。我通过企业负责人、入职员工多方打听，了解岗位的职责与发展前景，还有企业的工作环境。提供就业帮扶，不仅仅是帮忙找到工作，更要以负责任的态度，助力帮扶对象找到合适的岗位。我希望明明的第一份工作不仅能帮她赚钱养家，更能让她有所收获和成长。

经过认真讨论和思考，明明最终没有入职那家企业。几天后，她顺利通过了家政公司的面试。工作内容她喜欢，我对公司情况也比较了解，岗位更适合她一些。得知明明签约后，我给家政公司负责人发去信息叮嘱。我们会定期关注明明的发展情况，及时帮她解决工作中的问题。

今年，吉林省各级人社部门纷纷开发公益性岗位，对通过市场渠道确实难以实现就业的零就业家庭成员等困难人员，予以托底安置。我们认真落实这样的好政策，帮助一些困难家庭毕业生顺利走上公益性岗位。

今年是我从事就业服务的第三十四年。洮北区就业局累计开展就业服务30万人次，年均提供就业岗位30余种，数量超两万个。零就业家庭高校毕业生等群体，一直是我们重点关注和帮扶的对象。这需要我们提供更耐心的指导，帮助他们树立信心、克服困难。我能做的，就是把毕业生的事当成自己的事，尽力为他们做好就业服务。

（本报记者刘以晴整理）

《 人民日报 》（ 2022年06月15日 13 版）

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