周春媚

对刚刚从学校迈入就业市场的高校毕业生而言，求职路上常常会遇到一些困难，比如不了解企业招聘需求、求职技巧不成熟、自我认知不清晰等。零就业家庭等困难高校毕业生，受到家庭经济状况等因素的影响，面临更多的现实困难，就业紧迫感、焦虑感更强。

如何为他们提供有力有效的帮扶和支持？关键在于有针对性地解决困难，提供精细化的帮扶。

畅通信息渠道，提供更多选择。一方面，与用人单位建立紧密联系，及时获取和更新招聘需求。另一方面，为毕业生建立台账，根据学历条件、个人意愿精准匹配岗位，挖掘更多职业选择。最大程度打破信息壁垒，切实为供需双方牵好线、搭好桥，毕业生的求职路就会走得更宽广。

加强就业指导，提升个人能力。一些困难毕业生缺乏求职经验，应聘能力也不强。对此，帮扶措施要更精细，提供更具有操作性的求职辅导。例如做好职业规划、建立清晰的发展目标，梳理个人经历、增强简历的科学性，进行模拟面试、缓解问答环节紧张情绪……通过一对一、手把手的指导，让毕业生在求职各个环节中的信心更强、底气更足。

做好心理疏导，摆正求职心态。找工作的过程往往不会一帆风顺。要加强对毕业生的心理关怀，及时发现和纾解消极情绪。帮助他们树立正确的求职观，以“志不求易者成，事不避难者进”的心态，乐观面对一时的困难与挫折，走稳走好就业之路。

《 人民日报 》（ 2022年06月15日 13 版）

(责编：曹淼、李源)