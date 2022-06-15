本报大连6月14日电 （记者胡婧怡）近日，辽宁省大连市推出促进高校毕业生就业创业政策措施。其中，在基层就业、创业补贴、社保补贴、就业援助等方面对困难高校毕业生给予政策帮扶。

政策措施明确，各地区公共就业服务机构建立跟踪帮扶机制，对就业困难家庭、零就业家庭高校毕业生等特殊群体，实行专人专账、结对帮扶。享受国家助学贷款或符合困难条件的2022届及以后高校毕业生，毕业2年内在大连稳定就业，签订1年以上劳动合同并缴纳社会保险的，给予社会保险个人缴费部分全额补贴，补贴期限为36个月，按季度发放。对脱贫家庭高校毕业生及符合条件的残疾高校毕业生，租用场地初次创业给予补贴。

《 人民日报 》（ 2022年06月15日 13 版）

(责编：曹淼、李源)