本报记者 赵婀娜 丁雅诵 吴 月

“党中央十分关心民生工作，民生首先是就业，我们对高校毕业生就业问题特别关心。”6月8日下午，习近平总书记来到宜宾学院，实地考察高校毕业生就业工作。

“主要都是什么去向？”“都是学什么专业的？想去哪里工作？”一声声询问饱含关切。

“大学生就业要怀着一颗平实之心，综合考虑自身条件和社会需求，防止高不成、低不就。”一句句嘱托语重心长。

“就业是最大的民生工程、民心工程、根基工程”。解决好高校毕业生这一重点群体的就业问题，支持帮助学生们迈好走向社会的第一步，总书记始终挂念心间。

特别是新冠肺炎疫情发生以来，高校毕业生就业面临严峻复杂的形势，毕业生人数从2020届的874万人到2021届的909万人，再到2022届的1076万人，“稳就业”“保就业”任务十分艰巨。习近平总书记作出一系列重要指示批示，强调要“统筹做好毕业、招聘、考录等相关工作，让他们顺利毕业、尽早就业”。

“各级党委、政府和社会各界要切实做好高校毕业生就业工作，采取有效措施，克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，千方百计帮助高校毕业生就业，热情支持高校毕业生在各自工作岗位上为党和人民建功立业。”习近平总书记的重要讲话，不仅为就业工作提供了根本遵循，也让广大高校毕业生倍感温暖、内心坚定。

志不求易者成，事不避难者进。新冠肺炎疫情发生以来，就业工作主体责任日趋压实，高质量升学扩招精准实施，政策性岗位和市场性岗位全力开拓落实，就业指导服务做细做实，对就业困难群体的特殊帮扶精心、暖心……

一枝一叶总关情。在习近平总书记的关心部署下，千方百计帮助高校毕业生就业，已汇聚起全社会的磅礴合力。

创新方式，全力拓展就业机会

宜宾学院的电子屏幕上，展示着学校毕业生去向落实率的柱状图，习近平总书记仔细察看，反复询问具体数据。学院负责同志告诉总书记，今年全校有毕业生5637人，截至前一天，已落实毕业去向人数4165人，落实率超过70%。

习近平总书记指出，“当前正是高校毕业生就业的关键阶段，要进一步挖掘岗位资源，做实做细就业指导服务”。

促就业、稳就业，开拓岗位是重要前提。贯彻落实习近平总书记的重要指示精神，各地各部门各高校积极行动、全力以赴，为毕业生挖掘更多岗位资源、提供更多就业信息。

——市场化、社会化就业渠道不断拓宽。开拓市场化渠道、挖掘更多岗位是实现高校毕业生充分就业的关键。新冠肺炎疫情发生以来，各地各高校努力推动落实鼓励高校毕业生到中小企业就业的优惠政策，为中小企业进校招聘提供便利条件。同时，针对近年来涌现出很多新就业形态的趋势，注重加强对广大毕业生的引导，支持创新创业。

据介绍，仅在今年5月教育部组织的“就业促进周”活动期间，各地各高校就举办线上线下招聘会1.7万多场，累计发布岗位信息超897万条次。教育部、人社部、工信部、全国工商联等相关部门深度合作，组织开展“中小企业网上百日招聘”“民企高校携手促就业行动”，充分发挥企业的就业吸纳作用。

特别是今年，面对2022届高校毕业生规模首次突破千万的严峻形势，“高校书记校长访企拓岗促就业专项行动”落地实施，各高校领导班子成员主动走进园区、行业、企业，通过走访与相关单位建立就业合作渠道，为毕业生挖掘更多岗位资源。目前已有2169所高校通过实地走访、视频会议等方式，拜访5.8万家用人单位，为毕业生拓展岗位达114.9万个、实习岗位达44万个。

——完善政策措施，做好政策性岗位招录工作。做好机关、事业单位和国有企业招聘工作，加大基层社区岗位开发，对于稳住毕业生就业“基本盘”具有重要作用。新冠肺炎疫情发生以来，公务员招录、“特岗计划”“三支一扶”“西部计划”等国家基层就业项目、国企招聘、中小学幼儿园教师招聘、大学生征兵等工作稳步开展。全国高校毕业生就业创业指导委员会成立，构建起用人单位与高校沟通协作的新机制。

——强化毕业生就业服务。2020年2月，为应对无法开展现场招聘活动的挑战，教育部会同9家社会招聘机构，推出“24365校园招聘服务”。如今，“24365”已成为网络招聘市场建设的“主阵地”。今年，为毕业生提供从就业意愿登记、简历制作、岗位查询、应聘面试到网上签约的求职全周期服务，“国家24365大学生就业服务平台”全新优化升级，目前已有2022届毕业生注册人数455万人，使用平台的用人单位54.5万家。

用心用情，开展就业指导和困难帮扶

习近平总书记在宜宾学院考察时强调，“学校、企业和有关部门要抓好学生就业签约落实工作，尤其要把脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭以及有残疾的、较长时间未就业的高校毕业生作为重点帮扶对象。”

现场聆听总书记的重要讲话，宜宾学院就业指导中心主任夏高发深有感触：“学校有许多学生来自农村，有些学生在与用人单位交流时存在信心不足等情况。对此，我们注重加强对学生的就业指导，一对一为就业困难毕业生推荐企业。”

“对就业困难毕业生进行帮扶，增强学生就业创业和职业转换能力”“积极创造条件确保高校毕业生就业”……近年来，习近平总书记十分牵挂就业困难毕业生群体。各地各部门各高校用心用情、多措并举，加强对困难群体帮扶。

——“一人一档”“一生一策”，建立帮扶机制，开展针对性指导。

教育部指导各地各高校建立就业困难毕业生群体帮扶工作台账，并至少为每一名就业困难群体毕业生精准推送3个以上岗位，力争帮助他们尽早实现就业。与此同时，教育部会同国家开发银行等相关单位举办“宏志助航网上专场招聘会”等，各地各高校也面向就业困难毕业生群体举办多种类型的专场招聘活动，有力促进相关重点群体就业。

“在学校老师帮助下，我找到了满意的工作！”济源职业技术学院信息工程系2022届毕业生孔存涵行动不便，进入求职季，就业指导教师结合他的兴趣特长建立帮扶清单，充分利用学院就业基地，积极推荐适合的岗位。目前，孔存涵顺利签约一家金融科技公司，从事软件开发工作。

——开展培训、“授人以渔”，帮助学生提升就业能力、增强求职信心。

2021年起，在财政部支持下，教育部实施“中央专项彩票公益金宏志助航计划”，对重点群体开展就业能力培训。目前，该计划已线下培训2022届毕业生6.9万人、线上培训66.8万人。

“求职分析与优势识别”“简历撰写与优化”“沟通与礼仪”……今年5月底，参加学校开展的宏志助航计划就业能力培训后，华南农业大学2022届哲学专业毕业生邱丰有收获满满，已成功签约心仪的工作单位。“培训课程非常实用，学校还为我们安排了企业现场教学环节，让我在实践中提高了就业能力。”邱丰有说。

同时，教育部还指导各高校充分发挥一线就业工作人员和毕业班辅导员作用，加强对毕业生的就业指导和心理疏导；为疫情严重地区提供就业帮扶，举办线上专场招聘会；开展“高职扩招毕业生就业服务专项行动”，出台针对性举措帮助高职扩招毕业生顺利就业……

用心用情、精心暖心。一系列政策措施，护航高校毕业生求职之路。

脚踏实地，在实践中成长成才

在宜宾学院求实会堂，习近平总书记向学生们详细了解就业意向和求职进展。一名学生汇报说自己还当过兵，总书记十分感兴趣：“有这个经历很好，钢铁就是这样炼成的。”

面对即将走出校门、走进社会的青年学子，总书记话语谆谆：“要弘扬社会主义核心价值观，努力做到德智体美劳全面发展。劳动最光荣，我们的幸福生活是靠劳动创造的，一夜暴富、一夜成名是不现实的。大学生就业要怀着一颗平实之心，综合考虑自身条件和社会需求，防止高不成、低不就。”

近年来，习近平总书记多次深情寄语高校毕业生，勉励他们在实践中成长成才：

“这场抗击新冠肺炎疫情的严峻斗争，让你们这届高校毕业生经受了磨练、收获了成长，也使你们切身体会到了‘志不求易者成，事不避难者进’的道理”；

“希望全国广大高校毕业生志存高远、脚踏实地，不畏艰难险阻，勇担时代使命，把个人的理想追求融入党和国家事业之中，为党、为祖国、为人民多作贡献”；

“高校毕业生要转变择业就业观念，只要有志向就会有事业，只要有本事就会有舞台。希望大家找准定位，踏踏实实实现人生理想”……

为引导毕业生树立正确的职业观、就业观和择业观，教育部面向2022届毕业生推出“互联网+就业指导”公益直播课，累计观看人次达1.06亿。今年“就业促进周”期间，全国开展基层主题宣传4824场，推动14.1万名高校毕业生报名参加基层项目。

各地各高校也开拓思路、积极行动：吉林省教育厅举办系列就业育人活动，邀请毕业生就业典型，帮助学生理解职业定位、寻求发展方向；河西学院开展“我为家乡建设做贡献，青春建功新陇原”就业价值引领教育，鼓励毕业生在西部就业；云南旅游职业学院把就业教育纳入学生思想政治教育体系，引导学生树立正确价值观……

中国石油大学（北京）克拉玛依校区2022届毕业生张荣楠，所学专业为油气储运工程，毕业后将赴采油一线工作。“充分发挥所学专业知识，投身西部油田建设，是我的理想。”张荣楠说。目前，该校区已签约就业学生中，超六成选择留在新疆；

上海交通大学电子信息与电气工程学院博士生孙一唯，毕业后选择进入航天科技集团五院西安分院，从事研发设计工作，为中国航天事业发展贡献力量；

南开大学滨海学院毕业生张沁钰，如今已成为一名光荣的武警战士，一身戎装的她，立志把热血挥洒在实现强军梦的伟大实践之中；

…………

好儿女志在四方，有志者奋斗无悔。如今，越来越多的学生选择到西部、到基层建功立业，用拼搏奉献成就梦想，让青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花。

《 人民日报 》（ 2022年06月15日 01 版）

(责编：曹淼、李源)