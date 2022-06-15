李心萍

既要坚定信心，又要高度重视、积极做好应对，加大就业优先政策实施力度，在有效防控疫情的同时保持就业大局稳定

习近平总书记近日在四川考察时，十分关心高校毕业生就业情况，指出“党中央高度重视高校毕业生就业，采取了一系列政策措施”，强调“当前正是高校毕业生就业的关键阶段，要进一步挖掘岗位资源，做实做细就业指导服务，学校、企业和有关部门要抓好学生就业签约落实工作，尤其要把脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭以及有残疾的、较长时间未就业的高校毕业生作为重点帮扶对象”。习近平总书记的重要讲话，体现了对高校毕业生的亲切关怀，对高校毕业生就业工作的高度重视，为我们做好高校毕业生就业工作提供了重要遵循。

就业是民生之本。提高经济增长的就业带动力，就要不断促进就业量的扩大和质的提升。今年我国高校毕业生预计达1076万人，同比增加167万人。无论从总量还是从结构来看，稳就业都面临着不小压力。应该看到，随着疫情防控取得阶段性成效，稳定经济政策措施持续显效，我国经济稳中向好，将创造出更多就业岗位，为稳就业奠定坚实基础。民政部等四部门联合印发《关于做好2022年普通高校毕业生到城乡社区就业工作的通知》，拓展城乡社区就业空间；在北京，招用毕业年度本市高校毕业生，签订劳动合同并参加失业保险的，给予一次性扩岗补助；河北、福建等省份对中小微企业大幅提高稳岗返还比例，从源头上稳住岗位稳住就业减少失业……一段时间以来，各地区各部门密集出台一系列政策举措，着力稳就业、保民生。我们既要坚定信心，认识到稳就业仍具备不少有利条件和积极因素，又要高度重视、积极做好应对，加大就业优先政策实施力度，确保各项政策尽早尽快落到实处，在有效防控疫情的同时保持就业大局稳定。

突出一个“早”字，政策尽早发力，全力保主体稳岗位。量大面广的中小微企业和个体工商户是稳经济的重要基础、稳就业的主力支撑。当前，相关市场主体困难明显增多。全部退还小微企业、个体工商户增值税存量留抵税额；实施缓缴养老、失业和工伤保险费政策；对经营困难的中小微企业给予房租、担保费、贷款利息等补贴；发放一次性留工培训补助……从中央到地方，密集出台一系列政策举措，希望通过真金白银的政策，帮助尽可能多的市场主体挺过难关。下一步，各地区各部门要力争政策早落地、早见效，让市场主体第一时间感受到政策的暖意，全力稳住现有岗位。

依靠一个“合”字，政策协同发力，努力拓展就业岗位。今年以来，财政、货币、就业、产业等方面政策打出“组合拳”，努力拓展就业岗位。比如，财政、货币政策以就业优先为导向，扩大以工代赈规模；持续推进“放管服”改革，落实大众创业、万众创新相关政策；促进平台经济健康发展，带动更多就业……复杂局面和多重挑战下，只有依靠各项政策协同发力，充分调动各类就业服务力量的积极性，才能更好拓展新的就业空间，稳定和扩大就业。

实现一个“精”字，政策精准发力，保住重点群体就业。高校毕业生、农民工特别是脱贫劳动力、城市困难人员等重点群体就业，是就业工作的重中之重。前不久，国务院办公厅印发《关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》，要求着力加强青年就业帮扶。做好重点群体的就业工作，离不开精准的公共就业服务。推进公共就业服务进校园、强化就业信息的精准推送、对脱贫劳动力进行实名制服务……有针对性地加强和改进就业服务，适应重点群体特点开展精准就业帮扶，有助于缓解就业结构性压力。

就业，一头连着万家灯火，一头连着宏观经济。确保就业大局稳定，既关系到千家万户的美好生活，又能为经济运行提供人力供给。幸福生活是靠劳动创造的，对广大高校毕业生而言，应保持平实之心，从实际出发选择职业和工作岗位，热爱劳动，脚踏实地，在实践中一步步成长起来。各地区各部门要把党中央“稳定和扩大就业”的要求落到实处，高效统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好当前和下一阶段稳就业工作，确保就业形势稳定。

《 人民日报 》（ 2022年06月15日 05 版）

(责编：曹淼、李源)