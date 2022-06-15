原标题：牵线搭桥 精准帮扶——高校毕业生就业“百日冲刺”活动扫描

眼下教育部发起的高校毕业生就业“百日冲刺”系列活动时间将过半，高校毕业生求职进入关键期。各地各高校正持续举行系列招聘、访企拓岗、万企进校、就业指导、精准帮扶等五大专项行动，精心护航毕业生求职之路。

访企拓岗 “一把手”带头

教育部要求，“百日冲刺”期间，高校书记、校长及领导班子成员要带头走进企业，与相关单位建立就业合作渠道，为毕业生挖掘更多岗位资源。

华南农业大学领导现场走访企业。（受访者供图）

同济大学4月以来，先后与上汽集团、华为、中兴通讯、中铁上海工程局等用人单位开展多场访企拓岗校企合作交流会；与跟学校长期合作的重点单位建起了校企“简历直推微信群”，面向今年仍有招聘计划的单位和尚未落实就业单位的毕业生进行匹配。

“看到班级群和本科就业交流群里发布的‘简历直推微信群’招聘信息，我抱着试一试的态度投了简历，没想到第二天就接到用人单位的电话，约好了面试时间，5天后，收到了面试通过的消息。”同济大学土木工程学院2022届本科毕业生司旭冉就是“简历直推微信群”的受益者之一。

广东通过开展以“用人单位大走访，全员联动促就业”为主题的专项行动，落实高校毕业生就业工作“一把手”工程。活动开展以来，已有140所高校书记、校长通过线上线下方式走访5710家用人单位，促成新增就业岗位7.6万个，实习岗位4.3万个，达成实习实践基地合作意向3431项。辽宁全面开展高校书记、校长访企拓岗促就业专项行动，全省85所高校的书记、校长走访2176家企业，促成企业新增就业岗位3.9万个。

在扩大高校毕业生基层就业项目规模上，上海2022年推出“三支一扶”岗位370个左右、“选调生”岗位400个。在年度公务员招录工作中，区级机关要积极吸纳应届优秀高校毕业生。乡镇（街道）以及政法机关的基层单位主要招录应届高校毕业生。

云端招聘 带岗直播

近期，上海海洋大学校党委书记、校长，院长、教授轮流走进直播间，开设招聘专场向企业等用人单位推介2022届毕业生，受到关注。

上海海洋大学毕业生在就业直播间里向面试官介绍自己。（受访者供图）

今年，上海海洋大学已举办18场直播推介活动。截至目前，已有超过200名学子亮相直播间，所有企业带岗“赴约”，当场抛出“橄榄枝”。

教育部启动万企进校园计划，一些地方在保证疫情防控的同时，创造性地开展“直播带岗”活动，促进毕业生与用人单位对接。

辽宁轨道交通职业学院辊压产业学院的王圣蔚同学，通过“云招聘”成功签约，现已入职沈阳维顶机器人有限公司。据介绍，学校与相关行业协会、产业园等联手举办专场“云招聘”活动，直播过程中，学生们连麦“带岗”主播、企业HR“一对一”询问岗位情况，近3小时的直播里，学生共投递就业实习意向书1182份。截至5月末学院就业率为86%。

“直播实现了学校、毕业生、用人单位三方现场连线，既促进了学生的就业，也拉近了学校和企业的关系。”上海海洋大学学生就业创业服务中心主任孙红刚说。

细心指导 精准帮扶

“百日冲刺”期间，各地高校结合毕业生就业需求，加强就业指导针对性，帮扶措施重在“精准”，抓好重点群体帮扶。

沈阳大学的学生正在参加网络就业双选会求职。（受访者供图）

华东理工大学化学与分子工程学院应届毕业生刘旭龙说，因为收到的面试通知寥寥无几，自己本来已经陷入了迷茫和失落中，但学校举办的“线上求职训练营”让自己获益匪浅。

“经过老师讲解和群面模拟后，对群面流程、角色定位有了更深的认识，经过‘一对一简历指导’，我的简历也更加精致，与报考岗位之间更有关联性了。”他说。

记者了解到，针对低收入家庭、身体残疾等毕业生重点群体，各地高校按照“一人一档”“一人一策”重点帮扶。

上海、辽宁等地对于毕业年度内有就业创业意愿的高校困难学生，符合条件的可申请享受一次性求职创业补贴，补贴标准为1000元。广东进一步简化大学毕业生就业手续，取消公共就业人才服务机构在就业协议书上签章、毕业生到公共就业人才服务机构办理报到这“两个环节”，使毕业生求职就业更便捷。

邹同学是广东技术师范大学2022届汉语言文学（师范）专业的毕业生。因为家庭经济困难，且尚未落实就业，学校一方面帮助她申请助学金、求职就业补贴等提供经济上的支持，还开展心理疏导，帮助其树立信心；另一方面，帮助其修改简历和培训面试技能，提升就业能力。

在就业选择时，她接受了学校“避开热门的珠三角地区热门岗位，集中精力专攻粤东西北地区”的分析建议，顺利“考上”粤西地区一所小学。（记者郑天虹、吴振东、王莹）

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