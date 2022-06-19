本报记者 林丽鹂

6月1日起，上海进入全面恢复正常生产生活秩序阶段；6月6日起，北京大部分地区恢复餐饮堂食；吉林、浙江、福建、湖南等多个省份纷纷恢复跨省游。

进入6月，随着本轮疫情趋于平稳，多地服务业正在复苏回暖。

形成合力助企纾困

服务业行业多为聚集性、接触性行业，受疫情冲击影响较大。一段时间以来，服务业市场主体特别是小微企业和个体工商户面临一些经营困难。

今年2月，国家发改委等14部门印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》（以下简称《若干政策》），从3个方面提出43条举措，针对受疫情影响重、就业容量大的服务业等特殊困难行业精准帮扶。

各地纷纷出台具体实施办法和落实举措。据不完全统计，目前已有20多个省份因地制宜推出助企纾困举措。

“我们企业总部所在地深圳出台不少具体帮扶政策。目前，社保补贴、稳企支持、防护用品支持项目已经申报成功，共有69万余元。”深圳格兰云天酒店管理有限公司董事长张国超说。

以社保类减免为例，2020年旗下31家酒店及总部共申请到减免额度2700万元，平均每家酒店每月减免额度约占人工成本的12%。“酒店属于劳动密集型企业，人工成本占比较大。申请社保类减免，对减轻企业负担非常重要。”张国超说。

在税费减免方面，《若干政策》明确，延续服务业增值税加计抵减政策，对生产、生活性服务业纳税人当期可抵扣进项税额继续分别按10%和15%加计抵减应纳税额。“近2000家会员企业都有很强的获得感，延长了餐饮行业恢复发展的窗口期。”重庆市餐饮商会会长、重庆陶然居饮食文化（集团）股份有限公司董事长严琦说，“我们公司2021年减免税费约180万元。”

在平台减佣方面，《若干政策》提出，引导互联网平台企业对疫情中高风险地区所在的县级行政区域内的餐饮企业，给予阶段性商户服务费优惠。武汉万松园美食街状元桥云南过桥米线经营者彭畅生给自家小店算了一笔账：“按目前一天100单外卖计算，减佣后平均一单外卖可以节省七八毛至1块钱，一个月就能节省两三千元。”

“只有各方形成合力落实助企纾困政策，才能支持这些行业企业挺得住、过难关、有奔头。”中国饭店协会会长陈新华说。

坚定信心稳步复苏

来自山东济南、泰安的70多名游客正在江苏扬州瘦西湖景区西门合影，按照防疫规定进行验码和测温后，他们有序入园游览。自5月11日以来，多个省份陆续发布有序开展跨省团队游的通知。

6月6日北京恢复堂食第一天，记者从北京华天饮食控股集团了解到，旗下一些店铺销售基本恢复到去年同期八九成。有的快餐店销售额更是超过去年同期。

广大服务业市场主体也主动求变，适应新环境，积极应对需求收缩压力。北京超市发连锁股份有限公司和上游厂家一起研究顾客需求，开发专属定制单品；陶然居打造文餐旅融合发展的新模式。

中国贸促会研究院副院长赵萍认为：“我国科学统筹疫情防控，以最小的代价获得最大的防疫效果，尽可能降低对于经济社会的影响，这对服务业生产秩序的恢复将产生积极作用。”

持续发力长远发展

“疫情对服务业影响较大，服务业领域中小企业普遍面临需求不振的压力。”中国中小企业协会常务副会长马彬说。

——需求收缩。“今年1—4月，客房入住率仅为42.7%，低于预算23.4%，餐饮收入也低于预算46.2%，会务收入仅138万元，企业处在亏损状态。”张国超说。目前论坛、会展、演出、宴会等仍受限制，很多人取消了商务、个人旅行等活动。餐饮、零售、旅游、公路水路铁路运输、民航等行业面临需求收缩的压力。

——收入下降。武汉万松园美食街曾经每天车水马龙。彭畅生自2017年在此开店，“一年下来，刨去所有成本、生活开支，能存一二十万元。”然而，疫情改变了彭畅生的生活，“疫情一来，堂食的人就少了很多，外卖单量也下降至少1/3，收入大幅下降。”

——成本上涨。“保障员工是一笔非常大的开支。我们经营的酒店、餐饮、旅游等业务，有时需要停工停产，一些员工出现焦虑等情绪，也需要投入人力物力安抚。”海南龙泉集团董事长符史钦说。防疫成本提高。超市发常务副总经理赵萌介绍：“实体店新增了发放口罩等防护劳保费用、冷链库区环境检测费用等支出。2020—2021年门店运营费用比2019年增加7.35%。”

为扎实稳住经济、助企纾困，国务院日前印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，提出6个方面33项具体政策措施及分工安排。目前，各地各部门正陆续出台相应贯彻落实措施，政策效果将持续显现，服务业将继续从中受益。

《 人民日报 》（ 2022年06月19日 02 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)