人民网北京6月18日电 （记者余璐）记者从生态环境部获悉，6月17日，“主要经济体能源与气候论坛”（MEF）领导人会议以视频形式举行。

中方强调，面对全球新冠肺炎疫情和地缘冲突冲击，各方要坚持多边主义，坚持《联合国气候变化框架公约》的主渠道地位和原则，消除各种不利于应对气候挑战的障碍，实现合作共赢。要保持战略定力，处理好短期和长期、整体和局部、发展和减排的关系，统筹好应对气候变化与能源安全、粮食安全、产业链供应链安全和经济民生。要重信守诺，把提出的目标转化为扎实的政策举措。发达国家要率先提高减排力度，切实兑现对发展中国家的资金、技术、能力建设支持承诺。

中方表示，中国始终高度重视应对气候变化，积极推动多边进程，全方位开展双边务实合作，国内应对气候变化工作取得积极成效，单位GDP煤炭消耗显著下降，并提出了与《巴黎协定》目标一致的碳达峰碳中和目标，构建了“1+N”政策体系。中方将努力克服各种困难和挑战，加快绿色低碳转型，积极推进煤炭清洁高效利用和有序替代，大力发展非化石能源，制定甲烷国家行动计划，增加森林碳汇，持续推进绿色“一带一路”建设和气候变化南南合作。

中方表示，全力支持《联合国气候变化框架公约》第27次缔约方大会（COP27）取得成功。COP27应以“落实”为主题、以适应和资金为成果亮点。中方愿与各方共同推动落实全球发展倡议，共建人与自然生命共同体和清洁美丽世界。

该论坛由美国发起，美国总统拜登、COP27主席国埃及总统赛西、联合国秘书长古特雷斯在线致辞，来自20多个国家和国际组织的领导人和部长级代表出席论坛。

生态环境部、外交部、发改委等有关部门代表参加论坛。

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