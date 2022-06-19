原标题：长江委启动洪水防御Ⅳ级应急响应

中新网武汉6月18日电 (朱俊君)水利部长江水利委员会(以下简称“长江委”)18日召开防汛会商，滚动研判当前流域水雨情发展态势，部署安排强降雨防范工作。综合考虑气象水文预报和当前流域洪水防御形势，长江委决定于6月18日12时启动洪水防御Ⅳ级应急响应。

水雨情信息显示，6月17日8时至18日8时，鄱阳湖水系抚河、赣江中下游大到暴雨、局部大暴雨，赣江上游支流桃江南迳站水位超过警戒水位。

根据气象水文预报，6月18日至20日鄱阳湖水系北部及长江下游干流附近有大到暴雨、局地大暴雨，洞庭湖水系大部、长江中游干流附近有中到大雨、局地暴雨，其中饶河、鄱阳湖区累计面雨量160至220毫米，修水、信江累计面雨量100至150毫米，资水、湘江、洞庭湖区、陆水、赣江、抚河、青弋水阳江累计面雨量50至100毫米。预计洞庭湖水系、鄱阳湖水系、陆水、长江中下游干流、青弋水阳江将有明显涨水过程，其中饶河、信江、修水、水阳江主要控制站可能发生超警1米左右的洪水；资水、湘江、赣江、抚河干流和部分支流可能发生超警洪水；局部强降雨引发山洪灾害和中小河流洪水的风险高。

鉴于当前防洪形势，依据《长江流域水旱灾害防御预案》，长江委印发通知，决定自6月18日12时启动洪水防御Ⅳ级应急响应。

会商强调，各有关部门和单位要高度重视当前强降雨防范应对，全力做好各项防御工作。进一步强化监测预报预警，做好金沙江下游梯级水库消落调度，近期特别要密切关注陆水流域水雨情发展趋势，确保水库安全度汛。同时，继续做好丹江口水库调度工作，确保防洪安全、供水安全，并加强技术支撑，密切关注汛情发展趋势，根据水利部工作部署和地方需求，及时派出工作组和专家组赴地方指导水旱灾害防御与应急处置。(完)

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