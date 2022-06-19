人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

气象专家解析福建天气何时从强降水转为晴热高温

2022年06月19日08:28 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：气象专家解析福建天气何时从强降水转为晴热高温

　　中新网福州6月18日电 (李晓婷)6月18日到21日，受低层切变南侧西南急流辐合影响，闽北地区仍有强降水。福建省气象局首席预报员吴启树18日指出，从22日起福建受加强西伸的副热带高压控制，将从前期持续强降水转为晴热高温天气。

　　吴启树解释道，22日至25日，福建全省最高气温大部分县(市)可超过35℃，特别在三明东部、福州西部等福建中部地区温度最高将达到36-38℃，局部可超过38℃。值得注意的是，全省午后局地可能有分散性热雷雨天气。

　　据气象预报，今天夜间到19日白天，南平大部、宁德北部的部分有暴雨，局部大暴雨，24小时雨量50～80毫米，局部可达120毫米，最大小时雨量50毫米；19日夜里到21日，强降水主要集中在南平、三明北部地区，西部、北部地区的部分有大雨到暴雨，局部大暴雨。

　　专家提醒，要注意防范持续强降水可能引发的山洪、中小流域洪水和城乡积涝、塌方、滑坡、泥石流等次生灾害，南平、三明和龙岩应特别注意持续降水的叠加效应；同时，要关注雨雾天气对交通、航运等行业的影响。(完)

(责编：乔业琼、杨迪)

分享让更多人看到

推荐阅读
主要经济体能源与气候论坛领导人会议举行
　　人民网北京6月18日电 （记者余璐）记者从生态环境部获悉，6月17日，“主要经济体能源与气候论坛”（MEF）领导人会议以视频形式举行。 中方强调，面对全球新冠肺炎疫情和地缘冲突冲击，各方要坚持多边主义，坚持《联合国气候变化框架公约》的主渠道地位和原则，消除各种不利于应对气候挑战的障碍，实现合作共赢。…
如何解决老年人银行业务办理难？专家：加强金融服务适老化改造
　　人民网北京6月18日电 （记者杜燕飞）目前，上海进入全面恢复正常生产生活秩序阶段，金融业务特别是老年人、新市民、小微企业主和个体工商户等群体的业务迎来办理高峰。多家媒体报道称，上海部分银行网点出现了老年人长时间排队的现象。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部