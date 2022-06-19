原标题：气象专家解析福建天气何时从强降水转为晴热高温

中新网福州6月18日电 (李晓婷)6月18日到21日，受低层切变南侧西南急流辐合影响，闽北地区仍有强降水。福建省气象局首席预报员吴启树18日指出，从22日起福建受加强西伸的副热带高压控制，将从前期持续强降水转为晴热高温天气。

吴启树解释道，22日至25日，福建全省最高气温大部分县(市)可超过35℃，特别在三明东部、福州西部等福建中部地区温度最高将达到36-38℃，局部可超过38℃。值得注意的是，全省午后局地可能有分散性热雷雨天气。

据气象预报，今天夜间到19日白天，南平大部、宁德北部的部分有暴雨，局部大暴雨，24小时雨量50～80毫米，局部可达120毫米，最大小时雨量50毫米；19日夜里到21日，强降水主要集中在南平、三明北部地区，西部、北部地区的部分有大雨到暴雨，局部大暴雨。

专家提醒，要注意防范持续强降水可能引发的山洪、中小流域洪水和城乡积涝、塌方、滑坡、泥石流等次生灾害，南平、三明和龙岩应特别注意持续降水的叠加效应；同时，要关注雨雾天气对交通、航运等行业的影响。(完)

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