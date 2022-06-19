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新疆电力首个智慧示范台区建成投运

2022年06月19日08:30 | 来源：中国新闻网
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原标题：新疆电力首个智慧示范台区建成投运

中新网乌鲁木齐6月18日电 (缪文琴 周广科 付睿)新疆电力首个智慧示范台区17日在巴州库尔勒市和什力克乡上和牧业队建成投运，标志着新疆配电网数字化转型工作取得新进展，为助力乡村振兴，推进新型电力系统建设奠定坚实基础。

据了解，相对于传统台区，智慧台区采用物联网、互联网技术，通过加装众多新型智能设备，使得电网具备超强感知、故障告警、智慧决策和快速执行功能。搭建智慧远程可视平台，实现了台区运维“状态可视、远程可控、自动调节”，供电员工通过远程可视平台或手机App，就能实时掌握台区运行参数，对台区内开关进行分合、变压器进行调压、调容等远程控制操作，实现远程可视、可控，大幅减轻供电员工运维工作劳动强度。

据了解，智慧台区实现用户从“用上电”到“用好电”转变。“智慧示范台区的投运，实现了配电网的智能运维，为‘源网荷储’一体化管理和后续分布式光伏、充电桩、客户侧储能设备的接入奠定了基础。”国网新疆巴州供电公司副总工程师李长山介绍。

“现在是电力供应充足，我们以智慧台区建成投运为契机，依托当地地域特色，大力发展香梨产业、养殖业和旅游业，带领村民过上更加美好的生活。”库尔勒市和什力克乡乡长乌斯曼·热合曼说。

农村基础设施建设是改善民生、促进农村经济发展的重要条件。2019年以来，国网新疆电力有限公司持续加大农村配电网升级改造力度，坚持试点先行、典型引路，在巴州率先实施“整村推进”农村配电网标准化建设改造工程，彻底解决低压线路供电半径长、私拉乱接等突出问题，助力美丽乡村建设，优化电力营商环境。经过3年多的不懈努力，完成巴州257个自然村的农村电网规范化、标准化改造工作，惠及3.7万多户。改造后线路故障明显下降，台区故障停电及单户停电几乎为零，用户对供电的满意度和获得感明显增强。

国网新疆电力有限公司表示，通过大力加快电网数字化转型步伐，接入各类配电自动化终端4.53万台，配电自动化覆盖率达到88.9%、终端在线率78.8%，实现配电网高低压全感知，用户用电体验大幅提升，有效保障了电网安全稳定运行。下一步将加快智能配电网的建设步伐，推进新型电力系统建设，为经济社会发展提供清洁低碳、安全高效的电力保障。(完)

(责编：乔业琼、杨迪)

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