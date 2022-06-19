原标题：西南地区最高拱桥首段钢管拱肋安装到位

中新网重庆6月18日电 (张旭王雪郦)记者18日从中铁建重庆投资集团有限公司获悉，巫镇高速公路东溪河特大桥首段钢管拱肋安装到位，标志着这座西南地区最高拱桥建设取得阶段性进展。

巫镇高速公路全长48.69公里，由重庆巫溪直接连接陕西镇坪，是构建鄂渝陕南北大通道的重要节点工程，全线桥隧比达到90.6%。

作为巫镇高速全线重点控制性工程，东溪河特大桥全长506米，主桥设计为跨径330米的上承式钢管混凝土拱桥，桥面距离地面垂直高度达289米，其高度创造了中国西南地区同类型桥梁之最。

东溪河特大桥共有56个吊装节段和2个合龙段，采用无支架缆索吊装施工工艺进行安装，设计采用两套105吨缆索吊装系统，通过“对称悬拼、跨中合龙的斜拉扣挂法”安装施工。

东溪河特大桥横跨“ V”形不规则峡谷，谷深超过600米，两岸为近乎垂直的陡坡及陡崖，建设者需要在500米高处安装缆索吊，吊运重量达103吨的钢管拱肋，施工难度极大。

为精准控制桥梁拱架安装，实现桥梁最佳受力，建设者将施工视频监控与BIM可视化平台相结合，在拱座边坡开挖前、拱座混凝土浇筑前，预埋传感器，采集原始数据，实现全施工过程可视化、施工参数及桥梁状态可视化，搭建建设和管理一体化平台，实现桥梁建设和后期运营维护的智能化全生命周期管理。

截至目前，巫镇高速公路土建工程已完成总体形象进度的80%，其中路基工程完成97%、桥涵工程完成78%、隧道工程完成83%。今年下半年房建、路面、机电等后续工程将进场施工。

巫镇高速公路建成后，将打通陕西和重庆的山水阻隔，重庆巫溪至陕西镇坪车程将由目前3个小时缩短至约1小时，成为西北地区通江达海的便捷通道。

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