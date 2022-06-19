人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

报告显示中国数据治理市场将迎高速增长期

2022年06月19日14:04 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月19日电 （记者任妍）6月17日，IDC正式发布《中国数据治理市场份额，2021》报告。报告显示，中国数据治理平台市场 2021 年规模达 23.9 亿元，阿里云、中国系统、腾讯云、H3C 为主要供应商。

报告分析认为，数据治理已经从政府行业、金融行业、能源行业延伸到制造、交通、建筑等行业，其价值和必要性逐渐被认可，应用前景越来越广泛，整体市场将迎来高速增长期。从市场增长角度看，预计 2022 年的市场规模增长将远高于 2021 年的年度增长。

根据 IDC 定义，数据治理平台型厂商指的是以软件平台为战略、提供数据治理软件工具，依靠合作伙伴来实施数据治理服务的厂商。在该市场上，目前以大型的云服务商或者 IT 巨头为主要参与者。

报告指出，中国数据治理市场经过几十年的发展，市场需求已经发生了重大转变。过去是面向单个数仓或者 BI 进行数据治理，单个主数据管理、元数据管理、数据集成工具组件就能满足需求。今天，企业内部的数据架构越来越复杂，要做好数据治理需要工程化的解决方案。

据介绍，作为中国电子数据安全与数据要素化工程、行业数字化业务的主要推动者与践行者，中国系统基于 PKS 自主安全技术推出飞瞰数据中台、飞思 AI 中台等全栈“数智”产品及服务体系，提供覆盖数据采集、治理、分析、流通、安全、应用的一体化数据治理工程解决方案。

(责编：乔业琼、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
大国“粮”策|进度快、品质好、保障足 全国夏粮生产丰收在望
　　风吹麦浪、颗粒归仓。又到一年夏收时，一辆辆农机穿梭在各地的田间地头，呈现出稳粮保收的火热景象。今年来各地统筹疫情防控和春季农业生产，多措并举，为夏粮丰收创造了有利条件。据农业农村部调度，目前全国夏粮生产丰收在望，大规模小麦机收全面展开，主产区麦收进度加快。…
主要经济体能源与气候论坛领导人会议举行
　　人民网北京6月18日电 （记者余璐）记者从生态环境部获悉，6月17日，“主要经济体能源与气候论坛”（MEF）领导人会议以视频形式举行。 中方强调，面对全球新冠肺炎疫情和地缘冲突冲击，各方要坚持多边主义，坚持《联合国气候变化框架公约》的主渠道地位和原则，消除各种不利于应对气候挑战的障碍，实现合作共赢。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部