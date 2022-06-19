人民网北京6月19日电 （记者任妍）6月17日，IDC正式发布《中国数据治理市场份额，2021》报告。报告显示，中国数据治理平台市场 2021 年规模达 23.9 亿元，阿里云、中国系统、腾讯云、H3C 为主要供应商。

报告分析认为，数据治理已经从政府行业、金融行业、能源行业延伸到制造、交通、建筑等行业，其价值和必要性逐渐被认可，应用前景越来越广泛，整体市场将迎来高速增长期。从市场增长角度看，预计 2022 年的市场规模增长将远高于 2021 年的年度增长。

根据 IDC 定义，数据治理平台型厂商指的是以软件平台为战略、提供数据治理软件工具，依靠合作伙伴来实施数据治理服务的厂商。在该市场上，目前以大型的云服务商或者 IT 巨头为主要参与者。

报告指出，中国数据治理市场经过几十年的发展，市场需求已经发生了重大转变。过去是面向单个数仓或者 BI 进行数据治理，单个主数据管理、元数据管理、数据集成工具组件就能满足需求。今天，企业内部的数据架构越来越复杂，要做好数据治理需要工程化的解决方案。

据介绍，作为中国电子数据安全与数据要素化工程、行业数字化业务的主要推动者与践行者，中国系统基于 PKS 自主安全技术推出飞瞰数据中台、飞思 AI 中台等全栈“数智”产品及服务体系，提供覆盖数据采集、治理、分析、流通、安全、应用的一体化数据治理工程解决方案。

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