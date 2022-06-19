人民网北京6月19日电 （记者乔雪峰）6月18日，为助力空调旺季销售及服务持续恢复性增长，中国家用电器服务维修协会举办了空调安全生产月暨旺季三项惠民服务市场活动。

“自5月开始，协会对空调企业落实安全生产责任情况开展督察指导。”中国家用电器服务维修协会理事会主席团主席刘秀敏在致辞中表示，从督察指导的情况看，空调企业高度重视空调安装维修服务安全作业工作，明确了企业安全生产第一责任人，制订了本企业安全作业责任制度。制定了本企业空调安全作业要求，对空调安装维修工开展了上岗培训。在空调服务旺季，对签约服务商强调了安全要求和安全警示，明确了双方安全生产责任；及时发布本企业接受空调服务质量、安全作业监督和咨询电话；主动向广大消费者宣传空调安全使用知识。

“协会组织空调企业开展旺季三项惠民服务市场活动，重点推动上门服务、体验服务、收旧换新服务，同时联合空调企业发送《用户传递卡》，为广大消费者提供安全使用空调服务。”刘秀敏说。

中国家用电器服务维修协会还发布了《2022年空调市场现状及趋势预测报告》（以下简称《报告》），《报告》显示，截至5月31日，我国家用空调线下销售额同比下降25.37%，销量同比下降32.53%，产品均价上涨400元；线上销售额同比下降1.62%，销量同比下降9.21%，产品均价上涨241元。

中国家用电器服务维修协会理事会主席团副主席郭赤兵对《报告》进行了解读。郭赤兵表示，由数据可以看出，我国空调保有量大，虽然空调销售线上线下均呈下降趋势，但空调维修清洗保养服务明显增长。

在郭赤兵看来，目前空调市场有两个主要特点：一是空调市场要细化重构。我国高纬度地区、高海拔地区每百户家庭空调拥有量低，经济发达的华北、华东、华中、华南每百户居民家庭空调拥有量较高。同时，我国地域南北分布广，经济发展不平衡，对空调制冷、制热需求不同。空气能空调产品更因绿色环保节能特色在稳步发展。

二是从深层次来看，目前企业做市场还太粗放，空调市场的用户群体也要细化重构。在重构用户群体的过程中，也会带来空调品牌格局的重构和空调产业生态的重构。

谈及空调市场未来的发展趋势，郭赤兵表示，协会将其归结为“三个三”，一是三个“智”，即智能制造、智慧场景和智享服务；二是三个“唤换焕”，即唤醒新理念、换来新产品和焕然新生活；三是三个“重构”，即重构用户群体、重构品牌格局、重构家电产业生态。

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